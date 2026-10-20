У Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відео

У Кропивницькому на могилі загиблого українського воїна Івана Петухова на Алеї пам'яті захисників і захисниць встановили пам'ятник з надписом російською мовою. Його мама пояснила такий вибір свідомим рішенням родини.

Розташована могила в секторі військових поховань Далекосхідного кладовища, усього в тому секторі нині 860 могил. Про це повідомило Суспільне Кропивницький.

Що відомо

Увагу на надпис російською мовою на пам'ятнику звернула кропивничанка, членкиня робочої групи з питань облаштування Алеї пам'яті Далекосхідного кладовища Інга Дуднік, коли прийшла на могилу полеглої на війні з РФ доньки.

Могила полеглого військового Івана Петухова розташована в секторі військових поховань Далекосхідного кладовища. Усього в тому секторі нині 860 могил. Інга Дуднік зауважила, що пам'ятник на могилі Івана Петухова – єдиний у секторі військових поховань, що має написи російською.

"Пам'ятник підписаний мовою тих, хто вбив цю людину. І поруч лежать сотні хлопців і дівчат, яких теж вбила Росія. Я точно знаю, якою мовою видали наказ про обстріли, від яких загинула моя донька. І я точно знаю, якою мовою говорили ті, хто цей наказ виконав. Тому, на мій погляд, неприпустимо на алеї поховань ставити пам'ятники, де написи роблять російською мовою. Це передусім тригерить тих людей, які приходять до своїх рідних, близьких, похованих на алеї почесних поховань. Це меморіальний комплекс, на який будуть приходити наші діти, наші онуки, наші правнуки. Виникає питання: як нашим онукам та правнукам пояснити, що на алеї, де поховані люди, які загинули від рук російських загарбників, підписаний пам'ятник російською мовою?" – зазначила Інга Дуднік.

За її словами, Алею пам'яті захисників і захисниць там облаштовують за затвердженим міською радою проєктом, з пам'ятниками визначеного зразка.

"Якби цей пам'ятник стояв не на алеї почесних поховань – пишіть будь-якою мовою. Це алея почесних поховань, там має бути єдиний стандарт", – вважає жінка.

Як коментує мама полеглого воїна

Мама Івана Петухова Елла пояснила, що вибір російської мови на могилі сина був свідомим рішенням родини.

"Що я хотіла цим сказати? У мого сина була така позиція. Каже: "Я свідомо пішов захищати суверенітет України і спілкувався там російською з хлопцями". Він не переходив на українську. Це зайвий раз доводить, що не лише україномовні українці захищають, а й російськомовні. Мій син, російськомовний, пішов захищати і загинув, як усі. Це його позиція, і я його в цьому підтримую".

Що відомо про загиблого воїна

Народився Іван Петухов у 1991 році у місті Жовті Води на Дніпропетровщині. У 2000-х родина переїхала до Кропивницького. Здобув освіту і працював у Кропивницькому до повномасштабного вторгнення. На війну пішов добровольцем, розповіла його мама.

Що говорить законодавство

Представниця уповноваженого із захисту державної мови Єлизавета Сачура зазначила, що на надгробках меморіальних військових кладовищ, які облаштовують і утримують коштом місцевих бюджетів, згідно із Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" може бути лише українська мова. Проте дія закону не поширюється на написи на надгробках інших кладовищ, які замовляють родини за власні гроші.

"Звісно, ми з великою повагою ставимося і до цих людей, і до людини, яка віддала своє життя за нас. Ми не маємо права тут диктувати якісь умови, але сьогодні закон єдиний для всіх. І оскільки сектори поховань військових – це компетенція місцевих органів влади, то, напевне, треба все-таки дивитися з цього боку. Коли йдеться про те, що це публічний простір, що це поховання, яке облаштовує місцева влада і куди йдуть дійсно вшанувати цих людей, віддати шану містяни, то, звісно, закон має діяти", – розповіла вона.

Інга Дуднік підготувала звернення до міської влади щодо перевірки факту встановлення пам'ятника з написами російською. А також вона просить розробити й затвердити чіткий регламент та єдиний стандарт оформлення могил, надгробних споруд на Алеї почесних воїнських поховань у Кропивницькому.

Раніше OBOZ.UA розповідав про те, що у Кам'янському районі Дніпровщини поховали Олександра Оленченка, чоловіка 1991 року народження з Мордовії. Причому росіянина поховали з почестями, як українського героя-рятувальника, незважаючи на те, що Олександр не лише жив і працював в Росії, але й з 2024 року воював у лавах армії загарбників проти України.