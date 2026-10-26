У Харкові сталася пожежа у багатоповерхівці: загинула людина, є постраждалі. Фото та відео

У неділю, 25 жовтня, у Харкові сталась трагедія. Під час пожежі у багатоповерхівці загинула людина, є постраждалі.

Деталі надзвичайної ситуації розповіли в ДСНС. Рятувальники зазначили, що площа пожежі становила 20 кв. м. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося рятувати людей із задимленого під’їзду.

"На пожежі одна людина загинула, ще 5 постраждали, також вогнеборці врятували вісім мешканців", – йдеться в повідомленні.

Пожежа у Харкові 25 жовтня. Джерело: ДСНС

25 жовтня у Харкові внаслідо... Джерело: ДСНС Розгорнути

У Харкові сталася пожежа у багатоповерхівці. Джерело: ДСНС

Деталі трагедії

В ДСНС розповіли, що 25 жовтня о 18:06 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у шестиповерховому житловому будинку в Індустріальному районі Харкова.

Пожежа у Харкові 25 жовтня. Джерело: ДСНС

25 жовтня у Харкові внаслідо... Джерело: ДСНС Розгорнути

У Харкові сталася пожежа у багатоповерхівці. Джерело: ДСНС

Пожежа у Харкові 25 жовтня. Джерело: ДСНС

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів горіли квартири на 5-му поверсі будинку.

Загалом вдалося врятувати вісім мешканців будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється. На місці події працювали 30 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Раніше повідомлялось, що в Альпах згоріла колишня резиденція Адольфа Гітлера "Орлине гніздо": поліція підозрює підпал. Правоохоронці вже затримали 33-річного чоловіка.