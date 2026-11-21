У Карпати прийшла справжня зима: вершини і схили гір засипало снігом. Фото й відео

В деяких західних областях України 21 листопада випав сніг. Погода перейшла на зимовий режим місцями на Івано-Франківщині, Львівщині, Закарпатті.

Снігопади, мороз, а подекуди туман і сильний вітер накрили гірські вершини. Про погіршення погодних умов повідомляли, зокрема, у гірській пошуково-рятувальній частині ДСНС.

Зима в українських горах. Джерело: nine_mime

Зима в українських горах. Джерело: nine_mime

Зима в українських горах. Джерело: nine_mime

На горі Піп Іван Чорногорський (на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) у суботу пориви вітру досягали 20 метрів на секунду, а температура була мінусовою. Вранці спостерігався туман і висока вологість – відбувалося обледеніння.

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Також зима прийшла на найвищий гірськолижний курорт Драгобрат (Рахівський район Закарпатської області).

Драгобрат (Закарпаття). Джерело: Скриншот snih.info

Засніжило і гору Гимба та курорт Пилипець (Хустський район Закарпаття).

Гора Гимба (село Пилипець на Закарпатті). Джерело: Скриншот snih.info

Пилипець. Джерело: Скриншот snih.info

Пилипець. Джерело: Скриншот snih.info

Казковою погодою могли насолодитися відвідувачі гірськолижного курорту Орявчик-Звенів (Сколівський район Львівської області).

Гірськолижний комплекс Звенів. Джерело: Скриншот snih.info

Яку погоду прогнозують в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що на вихідних (21–22 листопада) на заході можливий мокрий сніг, а в Карпатах – значний сніг.

В Укргідрометцентрі очікують на похолодання в неділю. У північних, західних і центральних областях можливі опади у вигляді дощу й мокрого снігу.

Як писав OBOZ.UA, 15 листопада українець показав на відео замерзлий Бребенескул – найвисокогірніше озеро нашої країни, розташоване на висоті 1801 метра над рівнем моря. Він покатався по прозорій кризі на ковзанах в оточенні мальовничих вершин, але деякі глядачі занепокоїлися, чи не нашкодить це Карпатам.