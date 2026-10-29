У Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. Фото

У Карпатах гірські рятувальники допомогли двом киянкам, які через сніг, холод і втому вибилися з сил. Дівчата прямували від гори Гемба до вершини Жид-Магури, однак через погіршення погодних умов та переохолодження не змогли продовжити маршрут.

Про це повідомили у ДСНС. Рятувальники знайшли горе-туристок та допомогли спуститися.

Туристки "застрягли" посеред засніжених гір

Двоє киянок, віком 21 та 23 роки, попри несприятливу погоду влаштували похід в Карпати. Вони вирушили маршрутом від гори Гемба до вершини Жид-Магури, але через снігопад, холод та втому були знесилені. Їхній стан погіршився, самостійно продовжувати рух вони вже не могли, тому звернулися по допомогу до гірських рятувальників.

На допомогу горе-туристкам п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Рятувальники допомогли киянкам. Джерело: ДСНС

ДСНС врятували двох киянок в Карпатах. Джерело: ДСНС

Після того як туристки передали свої координати, рятувальники з Воловця оперативно вирушили їм назустріч. Знайшовши дівчат, надзвичайники напоїли їх гарячим чаєм та допомогли безпечно спуститися до нижньої станції підйомника в Пилипці.

Рятувальники допомогли дівча... Джерело: ДСНС Розгорнути

Від медичної допомоги туристки відмовилися.

У Карпатах уже зимові умови

У ДСНС попереджають, що в горах уже встановилися зимові погодні умови, тому перед походом необхідно враховувати прогноз та реально оцінювати складність маршруту.

Станом на ранок 28 жовтня на горі Піп Іван було хмарно й туманно, дув північно-східний вітер зі швидкістю 9 м/с, а температура повітря становила -1 °C.

Рятувальники радять перед походом перевіряти прогноз погоди, обирати маршрут відповідно до власної підготовки, брати теплий водонепроникний одяг, достатній запас їжі та води.

Також варто заздалегідь зарядити телефон і взяти павербанк, а близьким повідомити маршрут та орієнтовний час повернення.

У ДСНС також радять встановити застосунок "Порятунок у горах", який дає змогу передати рятувальникам свої координати у разі небезпеки.

Надзвичайники нагадують, що в горах погода може змінитися дуже швидко, а маршрут, який спочатку здається нескладним, за таких умов може стати небезпечним.

Як повідомляв OBOZ.UA, Карпати в жовтні вже засипало снігом. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля. Рятувальники закликали туристів за таких умов не вирушати в гори та не наражати себе на небезпеку.