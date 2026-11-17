У Карпатах погіршилася погода: туристів попередили про сильний вітер, мороз і обледеніння. Фото

У високогір'ї Карпат суттєво погіршилися погодні умови, що становить небезпеку для туристів і любителів гірських походів. На горі Піп Іван зафіксували сильний вітер, мороз, туман та обледеніння, через що рятувальники закликали утриматися від сходжень.

Про це у Facebook повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. За даними рятувальників, станом на 08:00 вівторка, 17 листопада, на горі Піп Іван спостерігалися складні погодні умови, які значно ускладнюють пересування у високогір'ї.

Яка ситуація у високогір'ї Карпат

За інформацією ДСНС, температура повітря на горі Піп Іван опустилася до -5 градусів. Водночас швидкість західного вітру сягнула 22 м/с.

Крім того, у високогір'ї спостерігаються хмарність, густий туман і висока вологість повітря, що спричиняє обледеніння. Через це пересування гірськими маршрутами стає особливо небезпечним.

Рятувальники наголошують, що поєднання сильного вітру, морозу, поганої видимості та обледеніння створює серйозну загрозу для мандрівників. За таких обставин туристи ризикують втратити орієнтування на місцевості, зазнати переохолодження або травмуватися.

Наслідки негоди на горі Піп Іван. Джерело: Facebook/Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області Розгорнути

Рекомендації рятувальників

У ДСНС закликали туристів тимчасово відмовитися від походів у високогір'я до покращення погодних умов. Особливо небезпечно вирушати в гори за несприятливого прогнозу.

Також рятувальники рекомендують:

Не планувати сходжень і туристичних маршрутів за складних погодних умов.

Регулярно перевіряти прогнози погоди та стежити за офіційними повідомленнями ДСНС.

У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно телефонувати за номером 101.

У відомстві наголосили, що не варто ризикувати власним життям заради підкорення гірських вершин. Туристів закликали відповідально ставитися до своєї безпеки та враховувати погодні ризики перед плануванням мандрівок.

Допис Головного управління Д... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, 22 вересня на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг і вдарив мороз. Температура повітря опустилася до -1 градуса, а рятувальники попередили туристів про небезпеку через слизьке каміння, холод і раптові зміни погоди.

Як писав OBOZ.UA, у Карпатах рятувальники допомогли двом туристкам із Києва, які знесилилися під час походу через сніг та холод. Через складні погодні умови жінки не змогли самостійно продовжити маршрут і потребували допомоги фахівців.