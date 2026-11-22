У Франківську планують перевірити радянські меморіали на наявність поховань. Фото

В Івано-Франківську наприкінці листопада – на початку грудня на території трьох радянських меморіалів розпочнуть пошук можливих поховань військових Другої світової війни. Якщо такі знайдуть, місцева влада планує здійснити перепоховання останків.

Про це повідомив директор комунального підприємства "Пам'ять" Василь Тимків. У коментарі "Суспільному" він уточнив, що дозвіл на проведення пошукових робіт уже є.

Меморіал на вулиці Лепкого. Джерело: Суспільне / Ігор Попик

Де шукатимуть захоронення

Йдеться про комплекси на вулицях Софіївка, Лепкого та на території локомотиворемонтного заводу на вулиці Залізничній.

Залежно від результатів, фахівці складуть акт встановлення місць поховань, а потім місцева влада має ухвалити рішення щодо території перепоховання. Для цього знадобиться дозвіл державної міжвідомчої комісії.

"Велике питання, чи дійсно саме ці особи там поховані, тому що в радянський час відбувалася оця глорифікація, героїзація так званої "побєди", і відбувався активний процес встановлення таких меморіалів. Дуже часто імена вносилися просто так, як-от кажуть, "зі стелі", – зазначив Тимків.

Імена загиблих нерідко переносили на нові пам'ятні знаки, орієнтуючись на інформацію з військових частин, водночас місця реальних поховань могли втрачати або забувати.

"Ми давали запит у військові частини, які вказували, хто загинув, наприклад, в ареалі Івано-Франківська чи якогось іншого населеного пункту, і їх поміщали на пам'ятні знаки. А реальні могили, навіть й такі, що були на той момент відомі, просто зникали, тому що імена переносилися на нові меморіали, а справжні могили забувалися. І це все відбувалося в радянський час. Тобто ніби така зневага радянської влади до своїх же військових, які загинули у час Другої світової війни", – пояснив директор КП "Пам'ять".

Він додав, що пошукові й ексгумаційні роботи будуть оплачені за кошт територіальної громади; також роботу підприємства фінансують у межах обласної програми пошуку жертв політичних репресій. Як зазначив Тимків, це дає змогу утримувати постійний штат працівників. Наразі пошукова бригада КП "Пам'ять" складається із шести людей.

Меморіальний комплекс на Соф... Джерело: Суспільне / Ігор Попик Розгорнути

Меморіальний комплекс на Софіївці. Джерело: Суспільне / Ігор Попик

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