У ДПСУ розповіли, як змінилась кількість спроб незаконного перетину кордону: вплинути два фактори

Державна прикордонна служба України фіксує зменшення кількості спроб незаконного перетину державного кордону. Серед можливих причин називають погіршення погодних умов і роботу правоохоронців, які викривають групи, що організовують незаконне переправлення людей.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, тенденції до збільшення таких спроб наразі немає. Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

Кількість спроб незаконного перетину кордону зменшується

За словами Андрія Демченка, прикордонники продовжують фіксувати зниження кількості спроб незаконного перетину кордону.

"Йде далі зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Тобто тенденції до збільшення немає. Можливо, на це також впливають і погодні умови", – зазначив речник ДПСУ.

Водночас він наголосив, що важливу роль відіграють дії правоохоронних органів, які протидіють незаконному переправленню людей через кордон.

Правоохоронці щомісяця викривають 20–30 груп

Як повідомив Демченко, оперативні підрозділи ДПСУ щомісяця викривають близько 20–30 груп, які займаються організацією незаконного переправлення людей.

"Але впевнений, що на це впливають і дії правоохоронних органів, які зупиняють фактично схеми, викривають злочинні групи, які спеціалізуються на тому, що намагаються переправляти людей через кордон", – сказав він.

За словами речника, такі групи намагаються заробляти на незаконному переправленні людей через державний кордон.

"Намагаються нажитися, саме здійснюючи переправлення людей через кордон", – додав Демченко.

Нагадаємо, на Одещині викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови. "Клієнтів" шукали через закритий Telegram-канал, а перед виїздом переховували в орендованих квартирах і готелях.

Як писав OBOZ.UA, правоохоронці заблокували кілька схем незаконного переправлення чоловіків за кордон, зокрема на Рівненщині. Організатори пропонували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску або оформлення фіктивних документів.