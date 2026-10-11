У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів: вилучили гроші, зброю, Starlink і дев’ять автомобілів

У Дніпрі поліція припинила роботу мережі шахрайських кол-центрів, яка виманювала гроші через повідомлення про неіснуючі виграші, використовувала рахунки підставних осіб і переказувала отримані кошти в криптовалюту. Операцію провели співробітники управління стратегічних розслідувань і слідчі поліції Дніпропетровської області за силової підтримки КОРД та батальйону поліції особливого призначення, повідомила Національна поліція України Національна поліція України .

Група орендувала два приміщення та розподілила ролі. Одні контролювали операторів і рух грошей, інші оформлювали банківські рахунки й картки на підставних осіб, знімали готівку та переводили кошти в криптовалюту через P2P. Потерпілим розсилали в Telegram і Viber повідомлення про нібито виграні гроші.

Для руху коштів використовували мережу "дропів". Персональні дані для відкриття рахунків скуповували через соціальні мережі, а картки оформлювали на професійних "дропів", студентів, пенсіонерів і безробітних. Фактично рахунками керували учасники групи. Гроші потерпілих знімали через банкомати або переводили в криптовалюту.

Частину отриманих коштів вкладали в нерухомість, автомобілі преміум-класу, дорогі годинники та ювелірні вироби.

Правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та області – у кол-центрах, за місцями проживання фігурантів і в автомобілях. Вилучили понад €40 тис., $18 тис. і 113 тис. грн готівкою, зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток і два комплекти Starlink.

Поліція також вилучила дев’ять автомобілів: Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester і Cupra Formentor. Разом із технікою та автомобілями вилучили документацію і чорнові записи.

Досудове розслідування ведеться за фактом шахрайства під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. Всім встановленим фігурантам уже повідомлено про підозру.

За створення або керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою стаття 255-4 КК України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна; за свідому участь у такій групі – від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.