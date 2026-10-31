У Дніпрі розгорнули Пункти надання допомоги для людей, які залишилися без електропостачання внаслідок російських атак. Фото і відео

У Дніпрі станом на вечір суботи, 31 жовтня, без електропостачання внаслідок російських атак залишалися десятки тисяч абонентів. Для цих людей у місті розгорнули Пункти надання допомоги Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Вони працюють на пʼяти локаціях. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДСНС.

"Через складну ситуацію з електропостачанням у Дніпрі рятувальники залучили додаткові сили та засоби, щоб підтримати містян", – зазначили там.

У цих Пунктах надання допомоги мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Пункт надання допомоги ДСНС у Дніпрі. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Люди прийшли погрітися разом... Джерело: ДСНС Дніпропетровщини Розгорнути

У пунктах можна випити чай і... Джерело: ДСНС Дніпропетровщини Розгорнути

Для відвідувачів також облаштували дитячі куточки, де батьки можуть перебувати разом із дітьми.

Дитячий куточок. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Усі пункти забезпечені генераторами, що дозволяє їм працювати автономно та цілодобово, незалежно від наявності централізованого електропостачання.

"На кожній локації цілодобово чергуватимуть рятувальники, які готові надати необхідну допомогу", – зазначили в ДСНС.

Дніпряни гріються. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Пункти працюють на генераторах. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Додамо, що мер Дніпра Борис Філатов написав: поки "Укренерго" та ДТЕК вирішують проблему зі світлом, у Новокодацькому, Центральному та Чечелівському районах місто разом із ДСНС розгорнуло понад 50 пунктів незламності. Адреси пунктів він опублікував у своєму Facebook.

Скриншот допису Бориса Філатова у Facebook

Скриншот допису Бориса Філатова у Facebook

Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері у четвер, 29 жовтня, росіяни вкотре вдарили з повітря по Дніпру. Після чергового обстрілу у місті та частково у області зникло електропостачання. Також через відсутність електричного струму в обласному центрі почалися перебої з водопостачанням.

Станом на 30 жовтня, у частині регіонів України було запроваджено погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі ж після російської атаки була дуже складна ситуація зі світлом, запровадили екстрені відключення, а мер міста оголосив про блекаут. Також графіки не діяли у Києві на правому березі та в деяких районах Киівщини.