У Дніпрі представники ТЦК не застали працівників на підприємстві і виставили директору штраф: справа дійшла до суду

У Дніпрі керівника підприємства оштрафували на 59 500 грн після того, як представники ТЦК не змогли провести перевірку військового обліку через відсутність працівників за юридичною адресою. У центрі комплектування розцінили це як перешкоджання роботі комісії та притягнули директора до адміністративної відповідальності.

Однак перевірка мала відбутися ще 9–13 червня 2026 року, тоді як представники ТЦК прибули на підприємство лише 17 червня. Суд розглянув обставини справи та скасував штраф, оскільки не знайшов достатніх доказів правопорушення і встановив порушення процедури притягнення до відповідальності, повідомляє Судово-юридична газета.

Чому ТЦК оштрафував директора

Як встановив суд, начальник територіального центру комплектування постановою №542 від 20 липня 2026 року призначив керівнику ТОВ штраф у максимальному розмірі – 59 500 грн за частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Підставою стало те, що 17 червня представники ТЦК разом із представником Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради прибули за юридичною адресою підприємства, але не застали там його представників. Неможливість провести перевірку зафіксували актом міжвідомчої комісії.

Водночас у повідомленні від 8 травня зазначалося, що перевірка мала відбутися 9–13 червня. Директор оскаржив штраф, наголосивши, що про зміну дати його не повідомляли, а відсутність працівників за юридичною адресою не доводить свідомого перешкоджання перевірці. Також він заявив, що протокол про адміністративне правопорушення не складали, а про розгляд справи його належним чином не повідомили.

Про штраф керівник, за його словами, дізнався лише 8 жовтня, коли банк повідомив про арешт рахунків у межах виконавчого провадження. ТЦК заперечував проти позову, стверджуючи, що організація військового обліку та забезпечення можливості перевірок належать до обов'язків керівника підприємства.

Чому суд скасував штраф

У справі №206/8409/26 Самарський районний суд Дніпра звернув увагу, що контролюючі органи прибули на підприємство після завершення строку, визначеного для перевірки. При цьому в постанові ТЦК не було доказів повідомлення керівника про нову дату.

Суд також вказав на суперечність у постанові: у ній одночасно зазначалося, що представників підприємства не було за адресою та що членів комісії не допустили до перевірки.

"Сам факт відсутності представників підприємства за місцем його знаходження не підтверджує вчинення ОСОБА_1 будь-яких дій, спрямованих на перешкоджання перевірці, або невиконання ним конкретного обов’язку, передбаченого законодавством", – наголосив суд.

Окремо суд встановив порушення процедури притягнення до відповідальності. Позивачу інкримінували несприяння перевірці, однак протокол про адміністративне правопорушення не складали, а підстав для розгляду справи без нього відповідно до статті 258 КУпАП у постанові не навели.

Крім того, суд звернув увагу на право особи бути присутньою під час розгляду справи, ознайомлюватися з матеріалами, надавати пояснення та докази. Розгляд за відсутності людини можливий лише за умови належного повідомлення про місце і час засідання.

Яке рішення ухвалив суд

Суд дійшов висновку, що ТЦК не довів наявності в діях директора події та складу адміністративного правопорушення. Матеріали справи не підтверджували конкретного порушення з його боку та не доводили вини.

У результаті суд задовольнив позов, визнав протиправною та скасував постанову ТЦК про штраф у розмірі 59 500 грн. Провадження у справі про адміністративне правопорушення закрили через відсутність події та складу правопорушення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Закарпатті чоловік з інвалідністю III групи через суд оскаржував штраф від ТЦК та вимагав від держави 1 млн грн компенсації. Також позивач вказував, що його незаконно мобілізували.