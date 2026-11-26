У Дніпрі через складну ситуацію зі світлом розгорнули додаткові пункти ДСНС: де вони знаходяться. Фото

У Дніпрі у середу, 25 листопада, ситуація з електропостачанням залишалася вкрай складною. У звʼязку з цим рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнули додаткові Пункти надання допомоги для мешканців міста.

Загалом було встановлено пʼять наметів у різних районах, вони працюють цілодобово. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДСНС.

У Дніпрі розгорнули додаткові пункти ДСНС. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Намети встановили в різних районах. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

У цих наметах люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити мобільні телефони й інші ґаджети.

Тут люди можуть зігрітися. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Люди можуть зарядити телефони. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Для наймолодших відвідувачів облаштували дитячі куточки.

У наметах є дитячі куточки. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

"Пункти забезпечені генераторами, тож працюватимуть автономно й цілодобово. На кожній локації чергують рятувальники, готові підтримати кожного, хто потребує допомоги", – сказано в повідомленні.

Скриншот допису ДСНС України в Telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, 24 листопада в Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали щонайменше четверо людей. Під ударом опинилася житлова багатоповерхівка, а вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки та навчальний заклад.