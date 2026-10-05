Тварини війни: чому порятунок безпритульних став логістикою, а не благодійністю

Проблема безпритульних і покинутих тварин в Україні сьогодні лишається критичною. Реформа децентралізації подекуди зрушила питання з мертвої точки, проте його вирішення й досі тримається переважно на волонтерах, зооактивістах та благодійних фондах. Війна це питання лише загострила: люди евакуюються і не завжди мають змогу забрати домашніх улюбленців, у прифронтових громадах гинуть власники тварин під обстрілами, частина притулків зруйнована або змушена евакуюватися. Якщо у 2022–2023 роках допомога тваринам здебільшого трималася на ініціативі активістів, то сьогодні очевидно: поодинці цю проблему не подолати.

Географія проблеми змінилася

За словами Катерини Волошиної, СЕО Patron Pet Center, найбільше змінилася саме географія лиха.

"Прифронтові території, сіра зона, деокуповані населені пункти перетворилися на осередок соціально небезпечного явища, такого як великі зграї безпритульних тварин, які там формуються. Ці зграї не лише поширюють інфекції та захворювання, а й становлять реальну небезпеку, оскільки такі тварини втрачають соціалізацію і можуть завдати шкоди людині. Скільки б евакуацій не проводили притулки та зоозахисні організації, кількість безпритульних тварин, на жаль, не зменшується." Катерина Волошина СЕО Patron Pet Center

За словами фахівців центру, єдиний гуманний спосіб реально вплинути на цю динаміку – стерилізація: одна стерилізована самка за п'ять років запобігає появі приблизно 3,5 тисячі безпритульних тварин. Окремий біль – породисті тварини, які масово залишаються без господарів".

Як пояснюють у Patron Pet Center, тварина перестає бути небезпечною лише за двох умов: коли вона стерилізована і коли вона мінімально соціалізована.

Порятунок тварин – системна робота

Після початку повномасштабного вторгнення допомога тваринам змінила масштаб. Уже недостатньо просто нагодувати собаку чи знайти тимчасовий прихисток. Порятунок перетворився на логістичний процес: евакуація, ветеринарний огляд, лікування, вакцинація, обробка від паразитів, стерилізація, адаптація і, по можливості, пошук нової родини.

Першими в цьому ланцюжку зазвичай стають волонтери на місцях: вони їдуть у прифронтові громади, забирають покинутих тварин, організовують евакуацію у безпечніші регіони. Ця робота найчастіше лишається "поза кадром" , хоча саме з неї починається порятунок кожної тварини.

На АЗК WOG для евакуйованих... Джерело: WOG Розгорнути

Про масштаб змін розповідає Наталія Карапата, технічна директорка мережі АЗК WOG, яка вже багато років займається тваринами і на власному досвіді спостерігає, як трансформувалися підходи до їхнього порятунку за роки війни:

"До війни це все було у спокійному режимі: я купувала корми, допомагала лікувати собак, оплачувала стерилізацію. Могла приїхати на вихідні в зоопритулок, "допомогти руками", привезти додаткові необхідні речі. А коли почалася війна, люди стали виїжджати, вимушено залишати тварин. Десь загинули господарі, хтось просто фізично не міг забрати. Тварини є найбільш беззахисними в цій круговерті складних подій". Наталія Карапата технічна директорка мережі АЗК WOG

Евакуація – лише початок

У Patron Pet Center наголошують: поширена думка, що евакуація вирішує долю тварини, – хибна. Насправді найбільший обсяг роботи починається саме після порятунку.

Один із ключових обов'язкових елементів – це щорічна вакцинація від сказу. Одна вакцина коштує приблизно 300–400 гривень, а вакцинація передбачає ще й ревакцинацію через 14 днів і так щороку. За словами представників Patron Pet Center, повноцінне життя тварини тримається на трьох складових: харчуванні, задовільному стані здоров'я та соціалізації й адаптації до зовнішнього світу. За оцінками зооактивістів, повноцінне утримання однієї собаки в межах центру складає понад 13 тисяч гривень на місяць, кота – понад 11 тисяч гривень. Це без жодного розвитку чи розбудови, а лише гідний рівень життя тварини, зарплата персоналу, оренда, комунальні витрати, вакцинація та базовий догляд.

На АЗК WOG для евакуйованих... Джерело: WOG Розгорнути

Чому вольєри, а не будки

Волонтери та притулки роблять усе можливе, але самотужки вирішити проблему безпритульних тварин вкрай складно: місць бракує, а потік врятованих собак і котів лише зростає. Тому все частіше до допомоги долучаються й бізнеси, які мають ресурси, територію та інфраструктуру. Одним із прикладів є мережа АЗК WOG, де для евакуйованих тварин облаштовують спеціальні вольєри. У WOG ці потреби врахували на практиці: за роки війни тут з'явилися спеціальні вольєри для евакуйованих тварин. Сьогодні в них живуть собаки, врятовані волонтерами із Сумщини, Харківщини та Дніпропетровщини – загалом в мережі наразі близько 30 вольєрів.

На АЗК WOG для евакуйованих... Джерело: WOG Розгорнути

У компанії підкреслюють: просто поставити будку на території заправки недостатньо. АЗК – це місце з постійним рухом автомобілів і людей, тому собака без огородженого простору може вибігти на проїзну частину, злякатися шуму або, навпаки, становити небезпеку для оточення, захищаючи власну територію. Це особливо стосується тварин, які пережили перебування в зоні бойових дій: для них охорона "своєї" території – природна реакція на пережитий стрес, і вони можуть насторожено сприймати незнайомців чи відвідувачів з власними тваринами.

"Допомога має бути цивілізованою. Недостатньо просто поділитися хот-догом і залишити собаку бігати під колесами машин. Це неправильно. Собака має бути у безпечному вольєрі. Наш сумний досвід показав: навіть коли персонал і гості АЗК системно підгодовують таких тварин, без відповідного вольєра вони зазвичай не живуть на станції довше ніж півтора-два роки. Головний ризик – вибігання на проїзну частину та потрапляння під колеса" Наталія Карапата технічна директорка мережі АЗК WOG

На АЗК WOG для евакуйованих... Джерело: WOG Розгорнути

У кожної тварини, яка розміщена у вольєрі на АЗК є кличка та інформаційна табличка, їх годують двічі на день, стежать за наявністю чистої води та контролюють стан здоров'я, а за потреби надають ветеринарну допомогу.

Втім, цілеспрямовані удари по АЗК змусили компанію тимчасово призупинити розгортання програми – пріоритетом наразі є відновлення зруйнованих станцій до мінімально необхідного для роботи стану, адже саме працююча заправка забезпечує людей пальним і підтримує критичну інфраструктуру. Щойно можливості дозволять, у WOG планують продовжити облаштування вольєрів, а наразі компанія підтримує вже евакуйованих тварин і координується з волонтерськими спільнотами в пошуку альтернативних рішень.