Туман в Карпатах і посилення морозів: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 29 листопада

У неділю, 29 листопада, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів на більшій частині території не прогнозують, лише в Криму місцями можливі невеликий сніг і дощ.

У більшості регіонів збережеться морозна погода, а на півдні та в Приазов’ї посилиться вітер. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Туман у горах і ожеледиця на дорогах

У Карпатах уранці місцями опуститься туман, що може погіршити видимість. У більшості західних і центральних областей на дорогах місцями прогнозують ожеледицю, тому водіям і пішоходам варто бути обережними.

Вітер буде переважно північно-східним зі швидкістю 5–12 м/с. На півдні країни очікуються пориви 15–20 м/с, а в Криму та Приазов’ї швидкість вітру місцями сягне 22 м/с.

Температура повітря в Україні вночі становитиме 4-9 градусів морозу, удень буде близько 5 градусів морозу. У Карпатах уночі мороз посилиться до –15, а вдень стовпчики термометрів покажуть 3-8 градусів морозу. На Закарпатті та крайньому півдні країни прогнозується +1…+3.

За даними гідрометцентру, у Києві та області температурні показники триматимуться в межах -3…-1. На півночі та північному сході, зокрема в районі Чернігова та Сум, температура опуститься до 4-6 градусів морозу.

У центральних і східних областях упродовж дня також буде мороз. Стовпчики термометрів покажуть від 0 до -4 градусів. На півдні та в Криму місцями буде відлига до +1 градуса.

Погода в Україні 29 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура повітря взимку 2026–2027 років в Україні перевищуватиме кліматичну норму на 1,5–2 градуси. Однак періоди сильних морозів також не виключені.

Як писав OBOZ.UA, 23 листопада Карпати охопила зимова негода. На вершині гори Піп Іван зафіксували 11 градусів морозу та снігопад, а швидкість вітру північно-східного напрямку сягала 5 м/с.