ТЦК на Закарпатті повернув на військовий облік чоловіка, визнаного непридатним у 2022 році: чим все скінчилось

У Закарпатті територіальний центр комплектування повторно взяв на військовий облік чоловіка, якого ще у 2022 році ВЛК визнала непридатним до служби з виключенням з обліку. Підставою стало звернення Державного бюро розслідувань щодо перевірки можливих незаконних виключень військовозобов’язаних.

Чоловік оскаржив дії ТЦК в суді, наголосивши, що рішення ВЛК не скасовували. Закарпатський окружний адміністративний суд визнав повторне взяття на облік протиправним у справі №260/6420/26, пише Судово-юридична газета.

Чому чоловіка повторно взяли на облік

17 травня 2022 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Це рішення оформили довідкою ВЛК №465, а відповідні відомості внесли до його військово-облікових документів.

Однак 30 червня 2026 року ДБР звернулося до ТЦК із проханням організувати взяття на облік осіб, чиї обставини виключення перевіряли в межах кримінального провадження. Серед них був і позивач. Того ж дня чоловіка повторно взяли на облік у Сваляві.

У ДБР перевіряли можливі незаконні виключення громадян із військового обліку у 2022–2024 роках. Зокрема, слідство повідомляло про можливе знищення медичної документації щодо проходження ВЛК.

Що вирішив суд

Чоловік наполягав, що його попереднє рішення ВЛК не скасували. Він також посилався на протокол Центральної військово-лікарської комісії від 17 липня 2026 року, у якому зазначалося, що постанова про його непридатність скасуванню не підлягає.

У ТЦК натомість стверджували, що діяли на підставі інформації ДБР і мали актуалізувати дані в реєстрі. Також там заявили, що чоловік не прибув за викликом для уточнення даних і подальшого проходження контрольного медичного огляду.

Суд із цими аргументами не погодився. Він наголосив, що виключення з військового обліку та зняття з нього мають різні правові наслідки: виключена особа втрачає статус військовозобов’язаної.

Суд встановив, що рішення ВЛК від 2022 року не скасували, а сам факт кримінального розслідування не є законною підставою для повторного взяття чоловіка на облік. Також ТЦК не надав доказів проведення необхідного додаткового медичного обстеження.

Суд окремо наголосив, що помилки державних органів не можуть виправлятися коштом громадян, а правомірність дій влади потрібно оцінювати за обставинами, які існували на момент їх вчинення.

Нагадаємо, на Полтавщині суд звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який майже чотири роки перебував у СЗЧ. Чоловік добровільно звернувся до прокуратури та заявив про бажання повернутися до армії.

Як писав OBOZ.UA, на Закарпатті суд визнав незаконною мобілізацію 50-річного студента, який мав чинну відстрочку від призову. Чоловіка мобілізували у липні 2026 року, попри наявність відповідних відомостей у застосунку "Резерв+".