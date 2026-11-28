Цвіте все літо: яка садову квітку називають альтернативою гортензії

Гортензія – шикарний вибір квітучої рослини для саду. Але вони є практично у кожного ще й можуть бути доволі примхливими. Саме тому деякі садівники почали віддавати перевагу вейгелам.

Як пише Deccoria, вони рясно вкриваються дзвоникоподібними квітами і добре ростуть навіть на не надто родючому ґрунті. Один із найкрасивіших сортів, який варто посадити у своєму саду, – це "All Summer Red". Ось як правильно за ним доглядати.

Незвичайний сорт вейгели, який може стати альтернативою гортензії

Гортензії – справжня окраса багатьох садів. Із червня або липня й аж до пізньої осені вони тішать великими суцвіттями різноманітних відтінків. Проте ці декоративні кущі не завжди прості у вирощуванні. Вони потребують регулярного догляду та певних умов, без яких можуть хворіти й гірше цвісти.

Замість вибагливих гортензій можна посадити ефектну, але невибагливу вейгелу квітучу сорту "All Summer Red". Одна з головних переваг цього декоративного куща – тривале цвітіння. Яскраво-червоні дзвоникоподібні квіти у великій кількості з’являються вже в середині травня і залишаються на гілках до серпня. Проте на цьому цвітіння не закінчується: у другій половині літа рослина зацвітає повторно, хоча вже не так рясно, і продовжує квітнути аж до осені.

Вейгела "All Summer Red" компактніша за більшість популярних сортів гортензій, тому добре підходить навіть для невеликих садових ділянок. Зазвичай кущ виростає до 50-100 см заввишки та має приблизно таку саму ширину. Його можна висаджувати на клумбах поруч з іншими декоративними рослинами або вирощувати в контейнерах на балконі чи терасі. У більшості регіонів України кущ зможе добре перезимувати, адже витримує морози до -25°C. У холодніших місцевостях його варто додатково замульчувати, а зверху накрити агроволокном або солом’яним матом.

Ще одна перевага цієї вейгели – невибагливість до ґрунту. Сорт "All Summer Red" добре розвивається та рясно цвіте на будь-якій водопроникній землі з рівнем кислотності від слабокислого до слаболужного. Рослина може рости навіть на бідних поживними речовинами ґрунтах. На відміну від гортензій, їй не потрібні спеціальні підкислювальні добрива чи постійне поливання. Кущ нормально переносить нетривалі періоди посухи.

Вейгела цвіте ніжними дзвони... Джерело: Maksims Grigorjevs Розгорнути

Як вирощувати вейгелу "All Summer Red"

Насолоджуватися тривалим і рясним цвітінням вейгели квітучої "All Summer Red" може кожен садівник. Створити для неї сприятливі умови та доглядати за кущем зовсім нескладно. Саджанці в контейнерах можна висаджувати протягом усього вегетаційного періоду, уникаючи лише сильної спеки та заморозків. Варто врахувати, що коренева система цієї рослини розташована неглибоко, тому після посадки ґрунт навколо куща бажано одразу замульчувати.

На що звернути увагу під час вирощування вейгели "All Summer Red"?

Ґрунт – рослина пристосовується до різних типів землі, але найкраще росте й цвіте в родючому, водопроникному та помірно вологому ґрунті. Водночас її можна висаджувати й у звичайну землю із середнім вмістом поживних речовин.

– рослина пристосовується до різних типів землі, але найкраще росте й цвіте в родючому, водопроникному та помірно вологому ґрунті. Водночас її можна висаджувати й у звичайну землю із середнім вмістом поживних речовин. Місце посадки – для рясного цвітіння кущу найкраще підходять добре освітлені сонцем ділянки. Проте вейгела також нормально розвивається в напівтіні.

Полив – молоді рослини, особливо в перший рік після висаджування, потрібно регулярно поливати. Дорослі кущі краще переносять посуху й зазвичай потребують додаткової вологи лише під час тривалої спеки.

– молоді рослини, особливо в перший рік після висаджування, потрібно регулярно поливати. Дорослі кущі краще переносять посуху й зазвичай потребують додаткової вологи лише під час тривалої спеки. Підживлення – вейгела не належить до рослин, які потребують багато добрив. Проте навесні корисно внести під кожен кущ 2-3 л зрілого компосту або підживити його добривом для квітучих рослин відповідно до інструкції виробника. Це допоможе отримати більше яскравих квітів.

– вейгела не належить до рослин, які потребують багато добрив. Проте навесні корисно внести під кожен кущ 2-3 л зрілого компосту або підживити його добривом для квітучих рослин відповідно до інструкції виробника. Це допоможе отримати більше яскравих квітів. Обрізування – сорт росте досить повільно і природно зберігає компактну форму, однак із часом кущ може надмірно загущуватися. Найкраще проводити обрізування влітку, після основної хвилі цвітіння. Пагони вкорочують приблизно на третину довжини, роблячи зріз над брунькою. За потреби можна також видалити кілька старих гілок, зрізавши їх біля основи. Сильно обрізувати кущ навесні не варто, адже так можна випадково видалити квіткові бруньки, сформовані ще попереднього року.

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