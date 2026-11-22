"Ціль амбітна": mono оголосив масштабний збір на дрони-перехоплювачі

Український monobank з нагоди дев'ятої річниці роботи оголосив святковий збір на дрони-перехоплювачі реактивних "Шахедів". Збір проводять разом з фондом "Спільнота Стерненка", а серед учасників розігруватимуть грошові призи, зарядні станції та мерч банку.

Про старт збору повідомила команда monobank. У банку закликали долучатися до святкової ініціативи донатами та пообіцяли подарунок за будь-який внесок.

На що збирають кошти

Мета збору – 40 млн гривень на дрони-перехоплювачі, призначені для боротьби з реактивними російськими "Шахедами". Ініціативу реалізують разом із фондом "Спільнота Стерненка".

"Ціль амбітна, тому дуже чекаємо ваших привітань!"– закликали українців підтримати збір, зробивши донат.

БАНКА ТУТ

Які призи можна виграти

За будь-який внесок учасники отримають святковий скін. Крім того, серед тих, хто задонатить від 99 гривень, розіграють:

- дев'ять грошових призів по 99 999 гривень;

- дев'ять зарядних станцій Marstek;

- 99 наборів мерчу monobank.

Кожні 99 гривень донату дають один шанс на виграш. Відповідно, що більшою буде сума внеску, то більше шансів отримати приз.

Результати розіграшу оприлюднять на сайті 25 листопада.