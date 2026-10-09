Ці прізвища вказують, що ви з роду поляків, румунів чи угорців: перевірте список
Історія прізвищ.
Джерело: pexels
Українські прізвища можуть розповісти про походження предків і допомогти дізнатися більше про історію родини. Серед родових імен є такі, що вказують на польське, угорське або румунське коріння.
Їх перелік навів мовознавець Юліан Редько у науковій праці "Сучасні українські прізвища". OBOZ.UA розповідає, які прізвища можуть свідчити про походження ваших предків із сусідніх країн.
Які прізвища вказують на польське походження
В Україні проживає чимало людей, чиї предки мали польське походження. До цієї групи належать прізвища Лях, Поляк і похідні від них.
Особливу увагу варто звернути на етнонімічні прізвища. У давнину такі родові імена могли давати людям, які переїхали до України з іншої країни.
На польське коріння можуть вказувати такі прізвища:
- Лях;
- Ляховець;
- Лендєл;
- Поляк;
- Ляшко;
- Лещук;
- Ляхович;
- Лещенко.
Ці прізвища вказують, що ви...
Джерело: pexels
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Прізвища угорського походження
Прізвища, які можуть свідчити про угорське походження предків, становлять дещо меншу групу. Водночас вони досить поширені, особливо в західних областях України.
За переліком мовознавця Юліана Редька, до таких родових імен належать:
- Мадяр;
- Угрінчін;
- Мадярчик;
- Мадзар;
- Угрін;
- Маджара.
Які прізвища можуть вказувати на румунське коріння
На румунське походження предків може вказувати прізвище Волох і похідні від нього. До найпоширеніших родових імен цієї етнонімічної групи належать:
- Волошин;
- Влох;
- Волоський;
- Олах;
- Волощук;
- Олашин;
- Волощенко.
Зокрема, в Україні налічується 19 745 носіїв прізвища Волошин. Воно входить до сотні найпоширеніших родових імен у країні. Найбільше представників цього прізвища проживає в західних областях України.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські прізвища мають глибоке історичне коріння, деякі ж родові імена формувалися понад тисячу років тому. Серед них є ті, що походять від назв професій, місця народження, особливостей зовнішності чи характеру людини.
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