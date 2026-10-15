Ці прізвища в давнину давали сильним українцям: перевірте, чи ваше в списку

Українські прізвища можуть розповісти багато інформації про наших предків. Зокрема, з родового імені можна дізнатися, які в людини були зовнішні риси, характер, місце проживання, рід занять тощо.

Також багато прізвищ наші предки отримували за зовнішнім виглядом – зростом, статурою, кольором волосся, очей, формою носа тощо. OBOZ.UA розповість, які прізвища, що дійшли до нашого часу, свідчать про силу наших предків.

Які прізвища давали сильним українцям

Людей, які мали надзвичайну силу та міць, у давнину дуже шанували. Адже вони могли стати на захист інтересів родини, громади чи батьківщини. Тому люди з міцною статурою та неабиякою силою отримували прізвища, які наголошували на їхній могутності.

На сьогоднішній день серед великої різноманітності прізвищ в Україні можна зустріти ті, які давали фізично сильним людям. Це такі родові імена, як, наприклад, Дужий, Жилавий, Залізний, Міцний, Кремінь тощо.

Тим часом людям, які мали велику статуру, могли давати такі прізвища: Дебелий, Здоровега, Важкий, Годований, Товстий, Грубий, Грубець, Барило, Широкий.

Як раніше давали людям прізвища

У давнину, коли офіційних документів ще майже не існувало, односельці давали один одному прізвиська, адже імен в одному селі могло бути кілька однакових. Таке прізвисько могло вказувати на рід діяльності людини, походження чи характер. І дуже часто в його основу лягала якась ознака за зовнішністю – так, наприклад, виникли прізвища Білий, Великий, Низький, Рудий тощо. З часом такі прізвиська закріплювалися за цілою родиною і ставали спадковими прізвищами.

Звичайно, не варто сприймати походження прізвища буквально, адже за сотні років ці риси в предків могли втратитись, а значення слова могло помінятись. Проте в таких словах міститься своєрідна підказка, якими були наші предки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про українські прізвища, яким понад тисячу років. Так, українські прізвища мають глибоке історичне коріння: деякі родові імена формувалися понад тисячу років тому. Серед них є ті, що походять від назв професій, місця народження, особливостей зовнішності чи характеру людини.