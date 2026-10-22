Ці прізвища в давнину давали надзвичайно красивим людям: перевірте список

Українські прізвища можуть розповісти багато інформації про їхніх носіїв. Зокрема, з родового імені можна дізнатися, які в людини були зовнішні риси, характер, місце проживання, рід занять тощо.

Також багато прізвищ наші предки отримували за зовнішнім виглядом – зростом, статурою, кольором волосся, очей, формою носа тощо. OBOZ.UA розповість, які прізвища, що дійшли до нашого часу, свідчать про красу їхніх носіїв.

Що відомо

На сьогоднішній день серед великої різноманітності прізвищ в Україні можна зустріти ті, які давали красивим людям, які своїм зовнішнім виглядом справляли позитивне вражання на інших.

Зокрема, йдеться про такі родові імена, як Гожий, Принадний, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик тощо.

Як у давнину давали людям прізвища

У давнину, коли офіційних документів ще майже не існувало, односельці давали один одному прізвиська, адже імен в одному селі могло бути кілька однакових. Таке прізвисько могло вказувати на рід діяльності людини, походження чи характер. І дуже часто в його основу лягала якась ознака за зовнішністю – так, наприклад, виникли прізвища Білий, Великий, Низький, Рудий тощо. З часом такі прізвиська закріплювалися за цілою родиною і ставали спадковими прізвищами.

Звичайно, не варто сприймати походження прізвища буквально, адже за сотні років ці риси в предків могли втратитись, а значення слова могло помінятись. Проте в таких словах міститься своєрідна підказка, якими були наші предки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про українські прізвища, яким понад тисячу років. Так, українські прізвища мають глибоке історичне коріння: деякі родові імена формувалися понад тисячу років тому. Серед них є ті, що походять від назв професій, місця народження, особливостей зовнішності чи характеру людини.