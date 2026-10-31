Ці прізвища в давнину давали бідним українцям: перевірте список

Українські прізвища мають різне походження та можуть розповідати про соціальне становище, походження й особливості родини. Частина з них сформувалася ще у XVII–XVIII століттях і збереглася до наших днів.

Зокрема, деякі родові імена в минулому могли вказувати на бідність їхніх носіїв. Товариство "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова назвало три такі прізвища.

Які прізвища давали бідним українцям

У давнину українці отримували прізвища за певними особливостями свого роду. Вони могли вказувати на належність до дворянської родини чи козацького роду, а також відображати соціальне становище людини.

Чим нижчим був соціальний статус українців, тим менше можливостей вони мали для забезпечення повсякденних потреб. Зокрема, бідні люди не завжди могли дозволити собі достатньо одягу, їжі та розваг.

Були й ті, хто не мав навіть чим прикрити тіло. Таких людей називали бідняками. Саме від цього слова, за інформацією товариства "Краєзнавець", утворилися прізвища, які дійшли до наших днів, хоча їхнє первісне значення з часом втратилося.

Ці прізвища в давнину давали... Джерело: pexels Розгорнути

Список прізвищ, які могли свідчити про бідність

До прізвищ, які в давнину мали бідні українці, відносять:

Голик ;

; Голиш ;

; Голяк.

Нині ці родові імена продовжують існувати, однак їхні носії можуть навіть не знати про первісне значення.

Нагадаємо, походження частини українських прізвищ пов’язують із половцями – давнім народом, який відіграв помітну роль в історії Східної Європи. Деякі з таких родових імен збереглися в Україні до наших днів.

Як писав OBOZ.UA, в Україні є прізвища, які суттєво вирізняються своєю довжиною. Зокрема, стало відомо про найдовше офіційно зареєстроване українське прізвище, яке складається з 50 символів.