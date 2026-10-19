Ці прізвища давали в давнину українцям, які любили погуляти на свята: перевірте список

Українські прізвища нерідко відображають особливості характеру, звички та поведінку предків. Деякі з них могли отримати люди, які любили гучні гуляння, охоче випивали на свята або не відмовлялися від ситного застілля.

Про це йдеться в дослідженні мовознавця Юрія Редька "Сучасні українські прізвища". Серед українських прізвищ, пов’язаних із веселою вдачею, є Веселий, Потішний, Смішко, Сміянець, Танцюра, Гуляка та Скачко.

Такі родові імена могли вказувати на людей, які вирізнялися життєрадісністю, любили розважатися й танцювати.

Окрему групу становлять прізвища, які пов’язують із любов’ю до алкогольних напоїв і святкових застіль. Серед них – Наливайко, Цідибрага, Пияко, Оковитий і Непийпиво.

Також у дослідженні згадуються родові імена, пов’язані з любов’ю до їжі. До цього переліку належать Жируха, Напха, Лакомий, Ласий, Смакула та Скороїд.

Деякі з цих прізвищ і сьогодні мають чимало носіїв в Україні, тоді як інші трапляються значно рідше. Наприклад, прізвище Танцюра мають 2179 людей, Смішко – 775, а Напха – лише 25.

Українські прізвища можуть розповісти чимало цікавого про історію родини та її предків. Деякі з них пов’язані з розумом, кмітливістю та інтелектуальними здібностями людини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські прізвища можуть розповісти багато інформації про наших предків. Зокрема, зродового імені можна дізнатися, які в людини були зовнішні риси, характер, місце проживання, рід занять тощо.