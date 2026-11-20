"Це творча квартира": як Роман Олексів облаштувався в оселі, подарованій Рінатом Ахметовим

Рік тому Роман Олексів із батьком Ярославом отримали квартиру у Львові від засновника Фонду та президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова. За цей час родина облаштувалася в новому домі. Роман у захваті від оселі, адже має власний простір для гри на акордеоні та підготовки до виступів.

"Мені дуже подобається. Це творча квартира: я можу на акордеоні позайматися, домашку зробити, щось написати, можна навіть музику написати", – ділиться враженнями Роман.

Роман Олексів. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Під час вибору квартири врахували потреби родини: вона розташована в центрі Львова, неподалік від ліцею, музичної школи, реабілітаційного центру та місця роботи Ярослава Олексіва. Це заощаджує Романові та його батькові час на дорогу та полегшує щоденний побут. Вони можуть частіше бачитися протягом дня, а Ярослав – допомагати сину з уроками.

"Якби не було квартири, ми б не змогли, наприклад, ходити і на танці, і на плавання, і на акордеон. Фізично я б не зміг його всюди возити. Раніше з цим були проблеми, але зараз усе вирішилося. Він у центрі Львова і може встигати на всі свої заняття", – розповідає Ярослав.

Роман Олексів із батьком Ярославом. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

За цей рік у хлопця відбулося чимало змін і в навчанні. На початку вересня він вступив до Малої академії музики при Львівській національній музичній академії. Роман продовжує грати на акордеоні, танцює та відновив заняття спортом після операцій.

"Добре, що ми знайшли такий вихід – він одночасно може і грати, і водночас це для нього терапія. Він розминає пальчики, бо є рубці на ручках, відповідно, він росте, а рубці не ростуть. І тут потрібні вправи, щоб розтягувати шкіру, щоб ці пальчики працювали добре. Акордеон – це, напевно, найкраще, що можна було придумати", – пояснює батько Романа.

Після важкого поранення та численних опіків, яких Роман зазнав унаслідок російського удару по Вінниці у 2022 році, йому довелося заново розробляти руку. Наразі для хлопчика – з урахуванням індивідуальних потреб – виготовляють в Італії ексклюзивний професійний акордеон PIGINI, який йому подарував Рінат Ахметов. Роман уже побував на фабриці в Італії, де створюють інструмент, познайомився з майстрами та побачив майбутній акордеон. Його виготовлення триватиме близько року.

"Я дуже його чекаю. Вже не терпиться на ньому пограти, оцінити, бо це найкращий акордеон у світі", – говорить юний музикант.

Ярослав Олексів. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Ярослав Олексів пояснює, що новий інструмент дасть його синові змогу повноцінно розкривати свій потенціал на конкурсах високого рівня. Нинішній акордеон уже замалий для хлопця, який росте та переходить до старших конкурсних категорій.

Родина планує й надалі розвивати музичний талант Романа. У 2025 році хлопчик переміг на міжнародному конкурсі баяністів InterSvitiaz Accomusic, а нещодавно здобув перше місце на конкурсі акордеоністів у Дрогобичі. Тепер він готується до нових виступів в Україні та за кордоном і наполегливо працює над своєю майстерністю.