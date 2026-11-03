"Це схема витягання ухилянтів": правоохоронці встановили близько 100 осіб, які брали участь у заворушеннях під Києвом. Відео

Служба безпеки України встановила близько 100 людей, які брали активну участь у заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці Київської області. За версією слідства, організатори акції планували викрасти одного з військовослужбовців, який перебував у будівлі, та створити штучний суспільний резонанс. Наразі правоохоронці проводять обшуки й готуються затримувати причетних.

Про це повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький під час спільного брифінгу з міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським. За його словами, учасників заворушень уже ідентифікували, а питання про затримання та оголошення їм підозр наразі вирішують.

СБУ встановила близько 100 учасників заворушень

Рудницький наголосив, що правоохоронці встановили близько 100 людей, які брали активну участь у подіях у Петропавлівській Борщагівці. Слідчі дії тривають, зокрема проводять обшуки.

"Ідентифіковано і встановлено близько 100 осіб, які брали активну участь… Наразі проводять обшуки та розв'язують питання про затримання й повідомлення про підозри", – сказав заступник голови СБУ.

За його словами, справжньою метою організаторів було викрадення одного з військовослужбовців, який перебував у будівлі, та створення штучного суспільного резонансу.

Окремо Рудницький зазначив, що наразі ситуація в населеному пункті спокійна та повністю контрольована. З причетних до подій уже затримали жінку.

У МВС заявили про схему вивезення військових із СЗЧ

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський назвав неправдивими твердження про нібито наявність катівень у будівлі, де перебували військовослужбовці.

За словами Вигівського, одна з учасниць заворушень намагалася шахрайським шляхом вивезти з будівлі військовослужбовця, який перебував у СЗЧ. Водночас як повідомив міністр, чоловік самої жінки також самовільно залишив військову частину і вона переховувала його у себе вдома.

Вигівський пояснив, що з-поміж військових, які перебували в будівлі, двоє мали статус СЗЧ. Решта військовослужбовців мали розпочати базову загальновійськову підготовку 9 листопада.

"Це своєрідна схема витягання ухилянтів… Ця дама із тією метою і їхала", – наголосив міністр.

Таким чином, жінка приїхала до будівлі не для того, щоб допомогти людям, яких нібито незаконно утримували, а щоб забрати звідти конкретного чоловіка, який перебував у СЗЧ, наголосили в МВС.

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