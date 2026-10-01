"Це навіть не бомба уповільненої дії": Голобуцький розкритикував Кабмін за заморожування платежів міст

Політолог Олексій Голобуцький розкритикував рішення уряду щодо пріоритезації бюджетних видатків, яке передбачає тимчасове обмеження фінансування непершочергових витрат державного та місцевих бюджетів. На його думку, запроваджений механізм може створити серйозні проблеми для місцевого самоврядування, зокрема через неможливість вчасно оплачувати вже виконані роботи та укладені договори. Політолог також припустив, що наслідком можуть стати судові позови та кримінальна відповідальність посадовців.

"Бомба для громад уже запущена, і Корецький понесе кримінальну відповідальність за заморожування платежів міст", – написав Голобуцький у своєму дописі у Facebook.

За словами політолога, новий урядовий підхід до фінансування місцевих бюджетів може призвести до ситуації, коли громади матимуть зобов’язання перед підрядниками, але не зможуть їх виконати через обмеження казначейських платежів.

"Новий уряд заклав бомбу, яка може вибухнути в громадах уже найближчими тижнями. І це навіть не бомба уповільненої дії. Вона дасть про себе знати вже найближчим часом, якщо нічого не зміниться", – зазначив він.

Голобуцький пояснює, що проблема полягає не лише в обмеженні видатків, а й у механізмі їх застосування. За його словами, держава фактично залишає громади без можливості повноцінно виконувати фінансові зобов’язання, водночас не звільняючи їх від відповідальності за укладеними договорами.

"Проблема в тому, що держава фактично залишила громадам можливість проводити лише платежі першої черги – захищені видатки, насамперед зарплати. А друга черга, яка забезпечує щоденну життєдіяльність міст, сьогодні заморожена", – наголосив політолог.

Він звертає увагу, що навіть за умови формального збереження захищених видатків місцева влада може зіткнутися з неможливістю фінансувати критично важливі послуги та інфраструктурні роботи.

"На папері це може виглядати як технічна процедура: казначейство не проводить певні платежі, уряд розподіляє кошти за пріоритетами. Але місто – це не корпорація, де можна на кілька тижнів зупинити платежі й просто перечекати", – пише Голобуцький.

Політолог наводить приклади можливих наслідків для міської інфраструктури: зупинки ремонтів доріг, проблем із водопостачанням, вивезенням сміття, транспортом, харчуванням у школах і дитячих садках, а також виконанням інженерних робіт.

"У місті немає кнопки "пауза". Вода має подаватися щодня. Насоси водоканалів мають працювати постійно. За електроенергію треба платити. Сміття треба вивозити. Школи й садочки мають отримувати харчування. Електротранспорт має їздити. Вулиці мають освітлюватися", – зазначив він.

Окремо Голобуцький наголошує на юридичних ризиках для місцевої влади. За його словами, підрядники, які вже виконали роботи, можуть вимагати оплати за договорами, а громади ризикують отримати судові позови, нарахування пені та інші фінансові претензії.

"І зараз мова не лише про сьогоднішні рахунки, адже казначейство відмовляється реєструвати платежі, посилаючись на усні команди. На календарі підготовка до опалювального сезону: десь потрібно міняти труби, десь – насоси, десь – котли, десь проводити інженерні роботи. Для цього потрібні матеріали, підрядники, пальне, зрештою, гроші. Якщо платежі не проходять, ці процеси просто починають зупинятися", – йдеться у дописі.

На думку політолога, особливо небезпечною є ситуація, коли органи місцевого самоврядування отримують зобов’язання виконувати свої функції, але позбавляються необхідного фінансового ресурсу.

"У самій системі бюджетних платежів друга черга – це не якісь другорядні витрати. Це поточні видатки, від яких залежить безперервна робота міста. І коли уряд говорить: "Почекайте, ми розбираємося", він чомусь переносить логіку корпоративного управління на систему, яка не може зупинитися навіть на один день", – вважає Голобуцький.

Він також припускає, що громади можуть опинитися перед вибором між невиконанням фінансових зобов’язань і необхідністю продовжувати роботу комунальних підприємств за умов дефіциту коштів. Політолог ставить питання, чи повинні міські голови відповідати за таку ситуацію, якщо рішення про обмеження платежів ухвалюється на центральному рівні.

"Можна почекати з будівництвом нової школи. Можна перенести капітальний ремонт дороги. Але неможливо сказати водоканалу: "Не працюйте десять днів, поки ми з’ясуємо бюджетне питання". Неможливо сказати дитячому садку: "Поки не буде платежу, не годуйте дітей". Чи такі команди мають дати мери міст за логікою уряду?" – запитує Голобуцький.