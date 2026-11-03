Це частина психологічного терору: Порошенко розповів про злам "Повітряної тривоги" та застеріг союзників від російських гібридних атак

Росія зламала систему оповіщення про повітряні загрози в Україні, щоб посіяти паніку. Це має стати уроком для Заходу, який недооцінює гібридні тактики Кремля.

Про це Петро Порошенко розповів в ефірі телеканалу Sky News. Він закликав союзників посилювати санкції та зміцнювати оборонне співробітництво з Україною.

"Україна намагається протидіяти російській гібридній війні. Ми атакуємо військову мережу, яка інформує збройні сили рф щодо активності українських сил, які б’ють по легітимних цілях: нафтопереробних заводах, оборонно-промислових підприємствах, що виробляють ракети та дрони проти України. Це легітимні дії. росія ж навпаки – намагається підірвати й зламати систему, що інформує цивільне населення про наступні атаки ударних безпілотників, балістичних і крилатих ракет проти мирних громадян. Це частина психологічного терору російської федерації та інструмент гібридної війни. Їхня мета – посіяти паніку, що росія нібито завдає ядерного удару по Києву. Ми точно не повинні дозволяти сіяти паніку; ми використовуємо всі інформаційні ресурси, доносячи, що ці спроби залякування рф марні", – зазначає лідер опозиції.

"Це дуже брудна гра росії. І це важливий урок, який Захід має засвоїти щодо можливих майбутніх дійросії проти європейських країн, Великої Британії та, можливо, США. Будь ласка, уважно вивчайте український досвід. Ми готові ділитися знаннями про російську тактику. Спільна протидія російським гібридним методам точно зробить нашу єдність міцнішою, а безпеку – набагато ефективнішою. Ми діємо разом і разом обов’язково переможемо", – переконаний Порошенко.

П’ятий Президент також подякував британському телеканалу за викриття російських окупаційних військ, які під приводом гуманітарної операції в Олешках перегрупувала свої сили.

"Я хочу подякувати телеканалу Sky News за поширення інформації про те, що відбувалося в Олешках до перемир’я і зараз. росія, абсолютно порушуючи правила війни, використала припинення вогню для зміцнення своїх позицій, перегрупування та ротації військ, які були заблоковані українською морською піхотою. До речі, мої вітання 34-й бригаді морської піхоти України. Мій фонд опікується цією бригадою, і вони виконують чудову роботу на Херсонщині", – сказав Порошенко.

"Але попри всі ці факти, я вважаю, що ініціатива Меланії Трамп, яку ефективно реалізувала українська гуманітарна місія, допомогла нам врятувати майже 800 людей із катастрофічних умов. Це був геноцид з боку російських військ – вбивство цивільних українців без надання можливості отримати їжу, воду чи шлях для евакуації. Я щиро вітаю ці події, незважаючи на те, що росія використала це проти Збройних Сил України", – сказав Петро Порошенко.

"Загалом, росія не має жодної змоги досягти успіху на лінії фронту. Замість цього вони атакують українські міста, включно з Києвом. Просто зараз, поки ми виходимо в прямий ефір Sky News, у нас тривога через вісім реактивних ударних безпілотників Шахед. Я хочу показати вам екран, де видно вісім Шахедів, які дуже близько до центру Києва. Київ зараз залишається без електрики понад 18 годин, повітряна тривога триває, немає води. У цій кімнаті ми зараз працюємо від генератора", – розповів Порошенко.

"Мета путіна – атакувати цивільних, бити по безневинних жертвах і паралізувати нашу волю до захисту та збереження України. Але я хочу сказати: це абсолютно марно. Україна сильна. Ми робимо все можливе, щоб Україна була єдиною разом із нашими партнерами по НАТО та Великою Британією. Користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати британському уряду за надзвичайно ефективну співпрацю зі Збройними Силами та народом України", – сказав п’ятий Президент.

"Кілька днів тому я представив свій мирний план із шести пунктів. І серед цих шести пунктів, окрім посилення ЗСУ та нашого права атакувати легітимні військові цілі в росії, абсолютно життєво необхідним є питання санкцій – щоб спонукати путіна зупинити війну і позбавити його фінансування цієї війни. Наша співпраця в цій сфері є критично важливою для України, безпеки Європи та всього світу", – сказав Петро Порошенко.