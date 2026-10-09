Блог | Тривають важкі бої: військовим на фронті і в шпиталі потрібна допомога

Люди, зробіть репости! Це ж неважко?!

Дуже просимо про допомогу!!

На фронті тривають важкі бої, ворожі війська нескінченно штурмують та намагається знищити українські міста та селища.

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Внаслідок запеклих боїв багато загиблих бійців та важкопоранених.

Потрібна допомога.

В шпиталі кожного дня привозять важкопоранених бійців з фронту, без ног, без рук, з жахливими опіками та з іншими страшними пораненнями.

Не вистачає цивільного одягу.

Замовила 100 штанів та сотню футболок

Замовила кофти флісові, але це дуже замало.

Поранених багато.

Розділимо на 2-3 шпиталі.

Дуже прошу допомогти викупити це все.

Ще дуже потрібна допомога на фронт:

– Дві зарядні станції;

– 3 старлінка та два генератори.

Будемо вдячні за кожну гривню!

Купила і все вже іде на фронт:

– Дві зарядні станції – 80000 грн та 39050 грн

– Чотири старлінка – разом – 79300 грн

– Генератор – 30000 грн

– Дрон Мавік 4про – 2460 евро

– Рація 28300 грн.

Дякуємо кожному за допомогу!

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват – 5168752017223390

Посилання на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки:

5375 4112 0025 4253

4441111445008646 Монобанк

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової

Допомога військовим ЗСУ. Джерело: Фейсбук Наталії Юсупової