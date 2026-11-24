TruCam "відправив" водія в Перу, він пішов до суду: чим скінчилась справа щодо перевищення швидкості

Соборний районний суд міста Дніпро повністю задовольнив позов водія до Департаменту патрульної поліції та Управління патрульної поліції в Миколаївській області, скасувавши постанову про штраф за перевищення швидкості. Автоматичний вимірювач швидкості TruCam надав некоректні дані про рух транспортного засобу і "перемістив" позивача до Латинської Америки.

Постанову про адміністративне правопорушення було скасовано. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Як розвивалися події

Інцидент стався 6 вересня 2026 року на 57-му кілометрі автодороги М-14 у Миколаївській області в напрямку Одеси. За версією поліції, водій Hyundai Sonata у населеному пункті за дозволених 50 км/год розігнався до 76 км/год, перевищивши ліміт більш ніж на 20 км/год за ч. 1 ст. 122 КУпАП. Швидкість зафіксував лазерний вимірювач TruCam TC 008424.

Водій подав позов 14 вересня 2026 року і заявив, що правил не порушував. Він рухався правою смугою за повільним авто (не швидше 30 км/год), випередив його зі швидкістю близько 50–60 км/год і почав скидати швидкість перед знаком 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху".

За словами позивача, інспектор тримав прилад у руках на ходу, а поруч їхав швидший автомобіль, який міг стати ціллю вимірювання. Також водій вказав на повну масу машини 1980 кг із ГБО, чотирьох людей у салоні з багажем, коротку дистанцію зупинки близько 50–60 метрів і відсутність попереджувальних знаків про фото- та відеофіксацію.

Перу в координатах і дата з 2028 року

Ключові сумніви в достовірності матеріалів викликали технічні розбіжності. У текстовому полі "Location" було зазначено "АД М14 57КМ КОБЛЕВО", але географічні координати на фото- та відеоматеріалах відповідали району поблизу столиці Перу – Ліми.

У постанові зазначалося 6 вересня 2026 року (11:44:13), тоді як на відео та скриншоті з TruCam відображалися "Date: 03/10/2028, Time: 06:02:53".

Між шостою та дев'ятою секундами запису відстань змінювалася зі 121,2 м на 112,4 м, а дані про відстань на певний час зникали, що позивач розцінив як можливу втрату супроводу цілі.

Поліція пояснювала збої координат можливим впливом засобів радіоелектронної боротьби або радіоперешкод. Суд зазначив, що доказів впливу засобів радіоелектронної боротьби на конкретний прилад у районі Коблевого 6 вересня 2026 року надано не було, а сам ризик зовнішніх перешкод лише посилює сумніви в точності даних.

Порушення права на захист та підсумок

Відповідно до ст. 268 КУпАП позивачу показали документи про повірку, але не дали сфотографувати їх і отримати копії на місці, а також не ознайомили із відеозаписами нагрудних камер Motorola VB400 і не роз’яснили це право.

У результаті суд визнав вину недоведеною належними та допустимими доказами. Постанову серії ЕНА № 7837443 від 6 вересня 2026 року скасовано, провадження закрито, судові витрати сплачено за рахунок держави. Рішення може бути оскаржене до Третього апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів.

Нагадаємо, у Верховній Раді провалили голосування за законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення швидкості. Народні обранці не змогли набрати необхідну кількість голосів, щоб підвищити штрафи за грубі порушення ПДР.

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