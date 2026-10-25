"Тотальне знищення": в "Епіцентрі" підтвердили удари РФ по магазинам мережі одразу у чотирьох містах

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Під російські атаки знову потрапили магазини будівельної мережі "Епіцентр".

Удари зафіксували в Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. Про це повідомила компанія "Епіцентр".

"Тотальне знищення": в "Епіцентрі" підтвердили удари по магазинах

Компанія "Епіцентр" повідомила про удари по своїх об’єктах одразу в чотирьох містах – Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. У дописі мережа перелічила всі населені пункти й наголосила, що атаки відбулися знову лише за добу.

"Тотальне знищення мережі…" – так компанія описала ситуацію.

В Епіцентрі підтвердили удари по магазинах. Джерело: Скриншот

Наслідки удару по Епіцентру. Джерело: facebook.com/epicentrkua

Що відомо про удар по "Епіцентру" в Полтаві 25 жовтня

Уранці 25 жовтня в Полтаві пролунав вибух. Місто опинилося під атакою російських дронів.

Спочатку місцеві медіа повідомили, що під удар міг потрапити гіпермаркет "Епіцентр". Згодом інформацію про атаку на будівельний торговельний центр підтвердили офіційно. Попередньо, травми отримала 52-річна жінка.

На той момент масштаби руйнувань уточнювали, а ліквідація наслідків атаки тривала.

Удар по Епіцентру в Полтаві 25 жовтня. Джерело: https://t.me/dsns_telegram

Удар по Епіцентру в Полтаві 25 жовтня. Джерело: https://t.me/dsns_telegram

Удар по Епіцентру в Полтаві 25 жовтня. Джерело: https://t.me/dsns_telegram

Напередодні росіяни знищили останній "Епіцентр" у Харкові

Увечері 24 жовтня російські війська знищили в Харкові останній будівельний центр мережі "Епіцентр". Торговельний центр в Основ’янському районі міста атакували ракетами.

Росіяни атакують будівельні магазини ще з літа

Російські війська атакують будівельні магазини ще з літа. Значна частина об’єктів, які опинилися під ударами, належить саме мережі "Епіцентр".

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія не зупиняє свої терористичні атаки по Києву. У ніч на 22 жовтня в Оболонському районі були пошкоджені будівельний супермаркет "Епіцентр" та магазин JYSK.