Температура повітря -12°С: в українські Карпати прийшла зима, все замело снігом. Фото

В Українські Карпати прийшла справжня зима, вершини і схили гір засипало снігом і вдарив мороз. Так, 22 листопада на горі Піп Іван зранку температура опустилась до -12° і випало багато снігу.

Також панує штормовий вітер 17 м/с. Про це інформують на Facebook-сторінці гірських рятувальників Прикарпаття.

Що відомо

Українські Карпати замело снігом. На горі Піп Іван 22 листопада спостерігаються кучугури снігу й штормовий вітер. Окрім того, панує мороз -12 градусів станом на 8 ранку, туман і хмарна погода.

"Станом на 08:00, 22.11.2026 на горі Піп Іван хмарно, туман, вітер західний, 17 м/с., температура повітря -12°С, випало доволі багато снігу", – йдеться в дописі.

Фото засніженої гори Піп Іван поділилися в ДСНС Франківщини. На світлині, як гори замело великим шаром снігу.

Погода на Івано-Франківщині 22 листопада

На Івано-Франківщині 22 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі температура повітря очікується 0...+2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

Раніше OBOZ.UA розповідав про те, що в деяких західних областях України 21 листопада випав сніг. Погода перейшла на зимовий режим місцями на Івано-Франківщині, Львівщині, Закарпатті. Снігопади, мороз, а подекуди туман і сильний вітер накрили гірські вершини.