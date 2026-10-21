Так робили всі господині: дивні побутові звички часів СРСР

В часи СРСР господарчих товарів не вистачало катастрофічно. Саме тому люди вигадували побутові лайфхаки, які зараз викликають лише подив.

Скажімо, ви можете уявити, навіщо в ручку кришки від каструлі запихати корок від вина? Або шукати довге волосся під колір своїх колгот? OBOZ.UA розповідає в деталях про дивні побутові звички радянських часів, які, на щастя, залишились у минулому.

Прати поліетиленові пакети

Поліетиленові пакети в радянські часи були не звичним предметом, який можна взяти в будь-якому магазині, а справжньою рідкістю. Тому їх берегли і намагались використовувати якомога довше. Одноразову по суті річ могли випрати вручну з милом, висушити й знову покласти до шухляди або шафки до моменту, коли в ньому виникне потреба. Особливо берегли пакети з гарними малюнками чи написами, які привозили з-за кордону або діставали у фарцовщиків. Вони могли служити роками, переходити з рук у руки й використовуватися для найрізноманітніших потреб.

Штопати колготи волоссям

Не меншим дефіцитом за СРСР були і капронові колготи. Ціни на них виставляли захмарні, тож навіть невелика стрілка могла стати справжньою прикрістю. Щоб не викидати річ, жінки намагалися її врятувати. Оскільки звичайні нитки для колгот затовсті, їх штопали за допомогою людського волосся. Волосину протягували крізь пошкоджене місце за допомогою голки. Звісно, такий ремонт вимагав неабиякої вправності, а результат не завжди був непомітним. Тим не менше, це дозволяло врятувати предмет гардеробу, який вважався цінністю, а не витратним матеріалом, як зараз.

Використовувати газети для найрізноманітніших потреб

Газета в радянській оселі була справжнім універсальним засобом ведення господарства. Ними застеляли полиці та шухляди, перекладали речі під час зберігання, накривали поверхні під час ремонту й фарбування. Газетний папір також застосовували для миття вікон, загортання продуктів і навіть заміняли ними суміші під наклеювання шпалер при ремонті. А ще з газет робили дезодоранти для холодильників та підкладали їх у мокре взуття, щоб увібрати вологу. І цей перелік далеко неповний.

Зберігати цибулю в панчохах

Старі капронові панчохи не поспішали викидати навіть коли вони були більше непридатними для ремонту. Їм знаходили застосування на кухні: у них зберігали цибулю та часник. Цибулини вкладали по одній, а між ними зав’язували вузлики, щоб овочі не торкалися одне одного. Це дозволяло довше зберігати цибулю свіжою і зручно діставати її за потреби. Підвішені в коморі або на кухні панчохи забезпечували циркуляцію повітря і цибулини не загнивали і не псувались.

Розводит мило

Коли шматочок господарського чи туалетного мила ставав зовсім маленьким, його не викидали. Залишки збирали, розмочували у воді й перетворювали на рідку мильну суміш. Саморобний мильний розчин використовували для прання, миття різних поверхонь або інших господарських потреб. Така звичка допомагала заощаджувати й не марнувати навіть найменші залишки речей.

Вставляти винні корки у кришки каструль і сковорідок

На відміну від металевої кришки радянської каструлі, яка не мала жодного спеціального захисту, винний корок не нагрівався при готуванні. Тому в СРСР часто можна було побачити на кухнях каструлі та сковорідки, в ручки яких були вставлені шматочки корку. Він дозоляв під час приготування їжі підняти кришку, не обпікши пальців. Бакелітові ручки на посуді з’явились уже ближче до кінця радянської добі.

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