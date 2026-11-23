Синоптики уточнили прогноз на вівторок в Україні: чи чекати морозів. Карта

У вівторок, 24 листопада, погода в Україні буде переважно хмарною, однак подекуди крізь хмари визиратиме сонце. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, тож парасольки цього дня, ймовірно, не знадобляться.

Температура повітря в багатьох областях триматиметься близько нуля, а в окремих регіонах уночі можливі невеликі морози. Прогноз на завтра оприлюднив Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода в Україні 24 листопада

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у західних областях збережеться прохолодна погода. Зокрема, у Львові, Івано-Франківську та Ужгороді температура коливатиметься від -1 до +1 градуса.

У Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому стовпчики термометрів покажуть від 0 до +2 градусів. У нічні години місцями можливе зниження температури до -1…-2 градусів. У Чернівцях буде трохи тепліше: вночі очікується 0…+2 градуси, а вдень повітря прогріється до +1…+3 градусів.

На півночі країни також буде прохолодно, але без істотних опадів. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах прогнозують від 0 до +2 градусів. Водночас на Чернігівщині та Житомирщині місцями температура коливатиметься в межах -1…+1 градуса, а на Сумщині вночі може опуститися до -2 градусів.

Де в центрі України буде найтепліше

У центральних областях температурні показники дещо відрізнятимуться. У Вінниці та Черкасах повітря прогріється до +2 градусів, хоча вночі можливі невеликі морози до -1 градуса.

У Полтаві та Кропивницькому синоптики прогнозують +1…+3 градуси. У Кропивницькому вдень буде ще трохи тепліше – до +4 градусів.

У Дніпрі нічна температура становитиме +1…+3 градуси, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2…+4 градусів.

Якою буде погода на сході України

На сході країни температурний фон буде дещо вищим. У Харкові вночі очікується від -1 до +1 градуса, а вдень – від +1 до +3 градусів.

У Донецьку повітря прогріється до +2…+4 градусів. Найкомфортніші температурні показники серед східних міст прогнозують у Луганську, де стовпчики термометрів покажуть +5…+7 градусів.

Чи буде тепло на півдні України та в Криму

Найтепліше 24 листопада буде на півдні країни та в Криму. В Одесі й Миколаєві температура повітря становитиме +3…+5 градусів, а в Одесі вдень може сягнути +6 градусів.

У Херсоні та Запоріжжі синоптики прогнозують +1…+3 градуси. Водночас у деяких районах Херсонщини повітря прогріється до +5 градусів.

У Криму температурні показники будуть вищими за нуль і становитимуть +4…+6 градусів.

Карта. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, в Україні протягом тижня з 23 до 29 листопада очікується поступове зниження температури повітря. На початку періоду погоду визначатиме південний циклон, однак у другій половині тижня його змінить антициклон.

Як писав OBOZ.UA, прийдешня зима в Україні, за попередніми оцінками синоптиків, буде теплішою за кліматичну норму, однак це не означає, що країна уникне сильних морозів. Температура може суттєво коливатися: в окремі дні січня стовпчики термометрів здатні показувати як +15, так і -15 градусів.