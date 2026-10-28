Синоптики уточнили прогноз на четвер в Україні: де буде найтепліше. Карта

У четвер, 29 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода, у деяких регіонах пройдуть дощі. Найтепліше буде у Криму, де повітря прогріється до +17 градусів.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометеорологічний центр. В окремих північно-західних районах удень температура не підніметься вище +8 градусів.

Погода 29 жовтня в Україні

На півночі країни переважатиме хмарна погода, а на Чернігівщині можливий дощ. Уночі температура становитиме +5...+8 градусів, удень – +8...+13.

У центральних областях також буде хмарно, місцями прогнозують опади. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +7...+11 градусів, удень – +9...+14. У Києві очікується невеликий дощ. Уночі температура повітря становитиме +5...+7 градусів, удень – +8...+10.

Прогноз погоди на 29 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

На півдні збережеться хмарна погода, подекуди дощитиме. У нічні години очікується +11...+14 градусів, а вдень – +12...+14.

На сході також буде переважно хмарно, місцями пройдуть дощі. Температура вночі становитиме +8...+14 градусів, удень – +12...+14.

На заході країни небо затягне хмарами, у деяких районах можливі опади. Уночі повітря охолоне до +5...+11 градусів, удень прогріється до +8...+15. Найпрохолодніше буде в окремих північно-західних районах, тоді як на Закарпатті температура підніметься до +15 градусів.

У Криму прогнозують хмарність із проясненнями. Уночі термометри покажуть +12...+14 градусів, а вдень – +15...+17.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на початку листопада в Україні поступово холодатиме, а в першій декаді місяця в окремих західних областях можливий мокрий сніг. За словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталі Птухи, у високогірних районах Карпат сніговий покрив подекуди вже сягає 14 сантиметрів.