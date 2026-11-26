Синоптики дали прогноз, яким буде грудень в Україні

Перший місяць зими в Україні розпочнеться з морозів: у деяких містах уночі стовпчики термометрів опускатимуться до -7…-8 градусів. Однак згодом холод відступить, і вже з 16 грудня в Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі вдень буде вище нуля.

Такий прогноз на період оприлюднив сервіс METEOFOR. У ньому наведено очікувані температури та характер опадів у п'яти найбільших містах України.

Погода в Києві

У столиці перші дні грудня будуть морозними. Із 30 листопада до 2 грудня вдень температура становитиме від -3 до -1 градуса, а вночі опускатиметься до -5…-6.

3 грудня ненадовго потеплішає до +1 градуса, проте разом із цим прийде мокрий сніг. Уже наступного дня знову підморозить: удень буде близько -1, уночі – -2…-3 градуси. Також 4 грудня можливий невеликий дощ, а 6 грудня – мокрий сніг.

Найхолоднішими для столиці стануть 7–12 грудня. Удень стовпчики термометрів показуватимуть -2…-3 градуси, уночі – -4…-5. Найінтенсивніші опади прогнозують 11 грудня – можливий сильний сніг, який не припиниться і наступного дня. 13 грудня трохи потеплішає: вдень буде близько -1, уночі – -3 градуси. Місцями можливі прояснення та невеликий мокрий сніг.

Надалі температура поступово зростатиме. 14–15 грудня вдень очікується від -1 до 0 градусів, уночі – близько -2. 16–17 грудня повітря прогріється до +1 вдень, а вночі буде близько -1. Наприкінці прогнозованого періоду, 18–20 грудня, вдень прогнозують до +2, уночі – близько 0. У ці дні можливі дощі та мокрий сніг.

Прогноз погоди в Києві на грудень 2026 року. Джерело: METEOFOR

Погода у Львові

На початку грудня у Львові будуть одні з найсильніших морозів серед п'яти міст. 30 листопада та 1 грудня вночі температура опускатиметься до -7 градусів, а вдень становитиме -2…-3. 2–3 грудня вдень повітря прогріється до 0, а 3 грудня можливий мокрий сніг.

Із 4 до 6 грудня вдень буде близько -1 градуса, уночі – -3…-4. На 4–5 грудня прогнозують сніг, а 6 грудня – невеликий дощ.

Із 7 до 12 грудня у місті переважатиме хмарна погода з опадами. Очікується мокрий сніг. Удень температура становитиме -1…-2 градуси, уночі – -3…-4. 13 грудня можливі прояснення, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0.

У другій половині місяця морози поступово слабшатимуть. 15–16 грудня вдень прогнозують +1 градус, 17–18 грудня – до +2, а 19–20 грудня – до +3. Уночі температура коливатиметься від -1 до +1 градуса. Опади частіше випадатимуть у змішаному вигляді.

Прогноз погоди у Львові. Джерело: METEOFOR

Погода в Одесі

Одеса зустріне зиму з відносно невеликими морозами. Із 30 листопада до 2 грудня вдень буде -1…-2 градуси, уночі – -3…-4. Уже 3 грудня на узбережжі потеплішає до +3, а в наступні дні денна температура триматиметься в межах +2…+3 градусів.

Уночі 4–6 грудня очікується близько -1 градуса. Опадів у цей період не прогнозують.

На початку та в середині місяця Одеса буде найтеплішим із п'яти міст. Водночас із 7 грудня тут майже щодня йтимуть дощі або мокрий сніг. Винятком стане 18 грудня, коли опадів не очікується.

У другому тижні грудня нічна температура становитиме від 0 до +1 градуса, а 15–17 грудня – близько +2. Наприкінці прогнозованого періоду, 19–20 грудня, вдень повітря прогріється до +4, уночі – до +3 градусів.

Прогноз погоди в Одесі. Джерело: METEOFOR

Погода в Харкові

У Харкові початок зими буде найхолоднішим серед п'яти міст. 30 листопада та 1 грудня вдень прогнозують близько -4 градусів, уночі – до -6. Найсильніший мороз очікується в ніч на 2 грудня – температура опуститься до -8 градусів.

3 грудня вдень потеплішає до -1 градуса, однак розпочнуться опади. А вже 4 грудня прогнозують сильний сніг. До 7 грудня включно в місті йтиме мокрий сніг.

До 10 грудня збережеться морозна погода: вдень буде -3…-4 градуси, уночі – до -6.

Наприкінці другого тижня температура почне підвищуватися. 11 грудня вдень очікується 0 градусів, 12 грудня – +1, а 13 грудня – +2.

Із 14 до 20 грудня повітря прогріється до +3…+5 градусів. Найвищу температуру прогнозують 19 грудня. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до +2 градусів. Водночас із 15 грудня щодня можливі дощі та мокрий сніг.

Прогноз погоди в Харкові. Джерело: METEOFOR

Погода в Дніпрі

У Дніпрі перші дні грудня також будуть морозними. Вдень температура коливатиметься від -1 до -3 градусів, уночі – від -4 до -7. Найхолоднішою стане ніч на 2 грудня, коли мороз посилиться до -7 градусів. Удень того ж дня буде ясно, а температура становитиме близько -1.

Наступного дня потеплішає до +1 градуса, проте повернуться опади – дощ із мокрим снігом.

Із 4 до 7 грудня вдень прогнозують від 0 до -1 градуса, уночі – від -2 до -3. 8–10 грудня знову похолодає: вдень температура становитиме -1…-2 градуси, а вночі опускатиметься до -5. 8–9 грудня опадів не очікується, а 10 грудня можливий невеликий дощ.

Із 11 грудня вдень уже буде близько +1 градуса. На 13 грудня синоптики прогнозують сонячну погоду.

У період із 14 до 20 грудня денна температура становитиме від +1 до +3 градусів, нічна – від -1 до +1. 15–17 та 20 грудня можливі дощі з мокрим снігом, тоді як 18–19 грудня буде хмарно з проясненнями.

Прогноз погоди в Дніпрі. Джерело: METEOFOR

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в п'ятницю, 27 листопада, на більшій частині території України очікуються опади. У західних і центральних областях прогнозують сніг, на півдні – дощі, тоді як на сході вночі температура може опуститися до -4 градусів. У Києві опадів не передбачається.