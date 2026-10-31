Синоптики дали прогноз на перший день листопада в Україні: де буде найтепліше. Карта

У неділю, 1 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, а в деяких областях можливі невеликі дощі. Найвища температура прогнозується на півдні та сході країни, де повітря прогріється до +16 градусів.

У західних і північних регіонах буде прохолодніше, а в Києві істотних опадів не очікується. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Найтепліше першого дня листопада буде на півдні країни та у Криму. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях удень очікується +11 – +13 градусів, а вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +11 градусів. На півдні пануватиме сонячна погода з проясненнями.

У східних областях також утримуватиметься відносно тепла погода. У Луганську та Донецьку вдень повітря прогріється до +11 – +16 градусів, вночі +10 – +13. У Харкові вдень очікується +10 – +12 градусів.

У центральних регіонах температурні показники вдень становитимуть +8 – +13 градусів. Зокрема, у Кропивницькому прогнозують сонячну погоду та до +11 – +13 вдень, а в Дніпрі та Полтаві – +9 – +11 градусів. Вночі температура знизиться до +4 – +8 градусів.

Карта погоди. Джерело: meteo.gov.ua

У західних областях удень стовпчики термометрів покажуть +4 – +10 градусів (в Ужгороді – до +13). Проте ніч буде досить прохолодною: у Тернополі, Хмельницькому та Рівному очікується всього +2 – +4 градусів.

У північному регіоні буде найбільш хмарно. У Чернігові прогнозується невеликий дощ, температура повітря вдень становитиме +5 – +7 градусів, а вночі +6 – +8 градусів. У Сумах денна температура сягне +10 – +12.

У Києві 1 листопада очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +6 – +8 градусів, а вдень термометри покажуть +7 – +9.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталі Птухи, у листопаді в Україні поступово похолодає, а в деяких регіонах можливі опади у вигляді мокрого снігу. У першій декаді місяця сніг може випасти місцями у західних областях.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вранці, 27 жовтня, у Карпатах випав сніг. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля. Рятувальники закликали туристів за таких умов не вирушати в гори та не наражати себе на небезпеку.