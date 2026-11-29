Сили ТрО посилюють супровід звернень понад двох тисяч родин загиблих, полонених і зниклих безвісти

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ залучило представників усіх 25 бригад до опрацювання понад 100 питань, зібраних громадською організацією "Жінки ТРО". Організація представляє понад дві тисячі родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців.

Залучення бригад ТРО до опрацювання питань ГО – результат зустрічі громадськості з командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ. Це вже не перша зустріч родин та вищого керівництва Сил ТрО ЗСУ, проте цього разу до неї долучилися омбудсман з прав людини та представники Коордштабу з питань поводження з полоненими.

Також до заходу також долучилися фахівці з управління персоналу, офіцери цивільно-військового співробітництва регіональних управлінь та усіх бригад ТрО. Це дозволить "оперативніше вирішити проблемні питання, які виникають перед родинами наших побратимів", вважає заступник начальника штабу Командування Сил ТрО ЗСУ, полковник Дмитро Бородавко.

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

"Питання, з якими звертаються родини, часто потребують залучення кількох служб і фахівців. Наше завдання – забезпечити належний супровід кожного такого звернення, надати необхідні роз’яснення та допомогти зорієнтуватися в подальших діях", – зазначив він.

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

В ГО "Жінки ТРО" задоволені форматом відкритого діалогу та неформального спілкування з командуванням Сил ТРОЮ бо він дозволяє "не лише вирішувати наболілі питання, а дає їм відчуття підтримки".

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

"Наші регіональні координаторки зібрали найактуальніші питання, які турбують родин, та почули змістовні відповіді на них. Такий діалог допомагає краще розуміти механізми взаємодії, бачити шляхи розв’язання проблем і, найголовніше, відчувати, що родини не залишаються сам на сам зі своїми питаннями", – говорить співзасновниця ГО "Жінки ТРО" Марина Богуш.

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

Зустріч, яка відбулася у Києві – не просто формальність, стверджують в командуванні Сил ТРО ЗСУ. Там наголошують, що усі без виключення родини загиблих, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців повинні відчувати підтримку своїх побратимів та військових частин.

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

Саме тому цей напрямок діяльності визначений як один з пріоритетних.

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

Відбулася зустріч ГО «Жінки... Джерело: команування ТРО ЗСУ Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, наступний етап обміну військовополоненими може відбутися вже наприкінці листопада – на початку грудня. Такі орієнтовні терміни навів керівник Офісу президента Кирило Буданов. Причому колишній очільник ГУР повідомив про підготовку масштабного обміну, який може охопити понад тисячу людей.