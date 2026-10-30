Суд зменшив розміри застав Кропиві та іншим фігурантам спецоперації "Карфаген": що відомо

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу учасникам операції "Карфаген" – керівнику злочинної організації, який є заступником керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора, та ще двом підозрюваним. Так, Сергію Кропиві суд зменшив заставу зі 120 млн грн до 93 млн грн, його спільниці Єлизаветі "Музі" Івахненко – з 20 млн грн до 15 млн грн, довіреній особі – з 15 млн грн до 11,6 млн грн.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Також фігурантам продовжили строк тримання під вартою ще на два місяці.

Що відомо

Слідчі судді ВАКС продовжили ще на два місяці строк тримання під вартою трьом учасникам злочинної організації, яка діяла в Офісі Генерального прокурора.

Йдеться про заступника керівника підрозділу Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого звинувачують у керуванні злочинною організацією, його спільницю Єлизавету "Музу" Івахненко та довірену особу.

Окрім того, суд частково задовольнив клопотання сторони захисту та зменшив підозрюваним розмір застави: керівнику злочинної організації – зі 120 млн грн до 93 млн грн; його спільниці – з 20 млн грн до 15 млн грн; довіреній особі – з 15 млн грн до 11,6 млн грн.

Що передувало

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили злочинну організацію, яку в середині 2025 року створив та очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

До її складу керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора залучив як працівників органів прокуратури, так і наближених осіб.

Слідство встановило, що учасники організації займалися систематичним одержанням неправомірної вигоди за неперешкоджання протиправній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняють шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців.

Одержані кошти особи легалізували шляхом набуття об’єктів нерухомого майна, коштовностей, цінного рухомого майна на суму понад 20 млн грн.

Також учасники злочинної організації легалізували понад 10 млн грн, розмістивши їх на рахунках близьких осіб як доходи, отримані в результаті підприємницької діяльності.

На початку вересня НАБУ та САП провели обшуки у кабінетах Офісу генпрокурора. У відповідь генпрокурор Руслан Кравченко опублікував матеріали, зокрема протоколи обшуку та звинуватив антикорупційні органи у вилученні матеріалів проваджень щодо їхніх же співробітників, а також документів негласних слідчих дій.

Кравченко 14 вересня повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, зокрема щодо нібито підробки документів для отримання неправомірної вигоди. У НАБУ заявили, що працюють у штатному режимі, і факт вручення такої підозри спростували.

Кравченко подав заяву про відставку 7 вересня на тлі розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про "кришування" колл-центрів. У ніч на 14 вересня Кравченко перетнув державний кордон України на службовому автомобілі.

Він підтвердив свій виїзд у соцмережах, вказавши, що перебуває у службовому відрядженні за кордоном для зустрічей із міжнародними партнерами. За даними журналістських розслідувань, він самостійно оформив собі 5-денне відрядження до Парижа нібито для участі у засіданні парламентської мережі ПАРЄ. За кілька днів до цього Україну також залишила його дружина.

В Офісі генпрокурора спочатку заявили, що не мають докладної інформації про поїздку, а ДПСУ зазначила, що перепустка здійснювалася за наявності офіційних документів, що дають право на виїзд.

У межах операції "Карфаген" в Офісі генерального прокурора відсторонили сімох працівників. Сам Руслан Кравченко заявляв, що не планує самостійно залишати посаду, однак готовий звільнитися, якщо цього попросить президент або Верховна Рада.

Уже незабаром він таки подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Кравченко назвав це рішення політичним і заявив, що прийняв його свідомо.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що ексгенпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне службове відрядження закінчилось 18 вересня, 21 вересня на роботу не повернувся.