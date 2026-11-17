Сучасні водії б здивувалися: які хитрощі використовували в авто в СРСР

Обслуговувати авто взимку зараз не так вже і складно – є вся необхідна хімія, зимова гума, системи стабілізації. Але в часи СРСР всього цього просто не існувало, тож водіям доводилось вигадувати хитрі лайфхаки, щоб зберегти свою машину у мороз та на слизькій дорозі.

Сьогодні деякі з цих хитрощів здаються надто ризикованими, але свого часу вони допомагали долати технічні труднощі. OBOZ.UA розповідає про найбільш екзотичні методи.

Бензин у мастило та окріп у радіатор

Оскільки якісних моторних мастил в СРСР не існувало в принципі, що вже казати про спеціальні зимові чи всесезонні, найбільшою проблемою для водіїв у холоди ставав запуск двигуна. На морозі мінеральне мастило густішало настільки, що нагадувало гудрон, і стартеру було важко провернути колінчастий вал.

Щоб зробити засіб рідшим, водії заливали склянку бензину в маслозаливну горловину й прокручували двигун. Після прогрівання бензин випаровувався, не завдаючи мотору критичної шкоди.

Не менш дефіцитним товаром був антифриз. Тому в автомобілях часто використовували звичайну воду. На ніч її зливали, а вранці додавали в двигун гарячу. Щоб зливні краники не замерзали, у них заздалегідь вставляли дріт. Уранці його витягували, відкриваючи шлях для води.

Також водії практикували додатковий підігрів піддона. У гаражах під автомобілі ставили електроплитки, а деякі умільці монтували нагрівальні елементи безпосередньо в картер двигуна.

Безпека без електроніки та спеціальних шин

Окремих зимових шин у звичному сьогодні розумінні в СРСР майже не було. Автомобілісти їздили на одному комплекті гуми протягом усього року. На зиму залишали шини з більш вираженим протектором, а ті, що вже стерлися, використовували влітку.

Щоб упоратися з ожеледицею, водії виготовляли саморобні пристосування. Наприклад, на колеса кріпили мотузкові драбинки з дерев'яними перекладинами або просто обмотували їх товстими мотузками, протягуючи ті крізь отвори в дисках. Такі конструкції стали попередниками сучасних ланцюгів протиковзання та браслетів.

Видимість на дорозі також покращували підручними засобами. Замість незамерзайки, яка з'явилася у продажу лише наприкінці 1980-х, використовували технічний спирт або взагалі обходилися без омивача. Щоб вікна не запотівали, їх натирали мішечком із сіллю. На склі залишався тонкий сольовий шар, який поглинав вологу та перешкоджав утворенню льоду зсередини.

Як захищали кузов і паливну систему

Однією з найбільших проблем радянських автомобілів що влітку, що взимку була корозія. Особливо швидко металеві деталі псувалися в холодну пору під впливом дорожніх реагентів. Щоб захистити хромовані елементи, автовласники готували суміш бензину з бітумом. Нею покривали, зокрема, бампери. Вигляд у машини після такої обробки був не надто привабливим, зате навесні, коли суміш змивали, хром залишався майже як новий.

Із водою, яка потрапляла в пальне, боролися за допомогою холоду. Бензин залишали відстоюватися в каністрах на морозі: вода замерзала та осідала на дні, тож у бак заливали вже очищене пальне. Якщо ж вода все-таки потрапляла в бак, радянські інструкції радили відкрутити зливну пробку та енергійно розхитати задню частину автомобіля, щоб повністю злити рідину.

Які поради з минулого можуть стати в пригоді сьогодні

Попри значний розвиток автомобільних технологій, деякі старі рекомендації не втратили актуальності. Наприклад, за екстремальних морозів, нижче -30 °C, досвідчені водії й досі радять заносити акумулятор на ніч у тепле приміщення. Нагріта батарея краще віддає струм і швидше заряджається після запуску двигуна.

Ще один спосіб, який досі використовують у певних умовах, – частково прикривати радіатор картонкою. Це може бути корисним для дизельних автомобілів, двигуни яких повільно прогріваються під час коротких поїздок містом.

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