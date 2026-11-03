Спатифілум більше не сохнутиме: що треба зробити

Спатифілум може бути досить примхливою кімнатною рослиною. Одна помилка у догляді і його листя швидко починає жовтіти, буріти і засихати.

На щастя, найпоширенішу причину такої проблеми нескладно усунути. За даними британського бренду кімнатних рослин Grow Tropicals, найчастіше до цього призводить надмірний полив спатифілума. Видання Express звернулося до його експертів за порадами, як врятувати спатифілум, який почувається зле.

В першу чергу потрібно мати на увазі, що пожовтіння листя не завжди свідчить про проблему: іноді це природний процес старіння. Найчастіше таке трапляється, коли поступово жовтіє лише один листок, ґрунт у горщику не перезволожений, а зміни відбуваються протягом кількох тижнів, а не днів. Проте якщо одночасно жовтіє кілька листків, а їхні кінчики починають коричневіти, час вживати заходів.

Спатифілуми походять із тропіків, де вони пристосувались до високої вологості повітря та достатньої кількості вологи у землі. Однак це не означає, що рослину потрібно часто й рясно поливати: надмірна старанність у цьому питанні може їй зашкодити.

Надмірний полив спатифілума

У Grow Tropicals пояснюють: "Жовте листя спатифілума найчастіше свідчить про надмірний полив. Якщо кілька нижніх листків рівномірно жовтіють, а ґрунт постійно залишається мокрим, це означає, що коренева система потерпає. У перезволоженій землі корінню бракує кисню, через що воно починає загнивати. У такому стані рослина вже не може нормально поглинати воду, скільки б її не додавали".

Фахівці спеціалізованого ресурсу Peace Lily Care також пов’язують одночасне пожовтіння кількох нижніх листків із надлишком вологи або недостатнім дренажем. В умовах браку кисню через надмір води, рослина починає економити свої власні ресурси і тому скидає листя.

Якщо ваш спатифілум почав жо... Джерело: Unsplash Розгорнути

Як врятувати спатифілум із пожовклим листям

Насамперед пожовкле листя потрібно видалити. Якщо листок спатифілума змінив свій колір, знову зеленим він уже не стане. Тому мета полягає не в тому, щоб урятувати пошкоджену частину, а в тому, щоб запобігти пожовтінню наступних листків. На саме обрізання знадобиться приблизно п’ять хвилин.

Щоб видалити листок, простежте за його черешком до основи рослини й зріжте якомога нижче, але так, щоб не пошкодити коронку. Не варто виривати листя руками: це може травмувати тканини біля основи або зачепити здорові черешки. Повністю жовті нижні листки вже не відновляться, а їх видалення допоможе рослині мати охайніший вигляд.

Після цього полив потрібно тимчасово припинити. Дочекайтеся, поки верхній шар ґрунтосуміші почне підсихати, а перед наступним поливом перевірте вологість глибше, у зоні розташування коріння. Якщо від землі відчувається кислий запах, основа рослини стала м’якою або спатифілум в’яне, хоча ґрунт залишається мокрим, його потрібно якнайшвидше вийняти з горщика й оглянути коріння на наявність гнилі.

Як правильно поливати спатифілум

Поливати рослину варто лише тоді, коли верхня половина ґрунтосуміші в горщику повністю висохне. Воду потрібно лити так, щоб вона пройшла крізь увесь субстрат і витекла через дренажні отвори. Надлишок води з піддона після цього слід вилити.

Якщо поливати спатифілум частіше, залишаючи ґрунт постійно мокрим, коріння не зможе повноцінно отримувати з нього кисень і поживні речовини. З часом надмірна вологість може спричинити загнивання кореневої системи, а це вже серйозна загроза для рослини.

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