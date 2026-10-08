SOCAR та Superhumans Center продовжують збір коштів на пальне для евакуації поранених

Спільна благодійна ініціатива мережі АЗК SOCAR та медичного центру Superhumans Center упевнено наближається до екватора – із необхідних 2 млн грн на пальне для реанімобілів та евакуаційного транспорту вже зібрано майже половину.

Зібрані кошти спрямовуються на забезпечення пальним спецтранспорту, який здійснює прицільну та безпечну евакуацію важкопоранених пацієнтів до медичних закладів. Щомісяця близько 300 військових та цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій, отримують безоплатне протезування, реконструктивну хірургію та реабілітацію в центрах Superhumans у Винниках, Дніпрі та Одесі.

Долучитися до проєкту можна на АЗК SOCAR, залишивши благодійний внесок від 100 гривень на касі, або зробивши прямий переказ у мобільному застосунку SOCAR level.