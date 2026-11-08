Снігопади і періоди різкого похолодання: синоптики дали прогноз на зиму 2026-2027

Зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму, однак синоптики не виключають снігопадів, морозів і різких змін погоди. Також, за прогнозами фахівців, у більшості європейських регіонів можливо збільшиться кількість опадів.

Про це свідчать вересневі сезонні розрахунки європейської кліматичної служби Copernicus та американського Центру прогнозування клімату NOAA. На прогнози впливають, зокрема, очікувана зміна кліматичних умов у Тихому океані та можливий розвиток явища Ель-Ніньйо.

Якою може бути зима в Україні

За оцінками кліматичних моделей, цієї зими у Європі переважатимуть температури вище середніх показників. Водночас для значної частини континенту зростає ймовірність великої кількості опадів.

Для України це може означати м’якший зимовий сезон. Однак короткочасні хвилі морозів, снігопадів і різких погодних коливань не виключені. За прогнозами фахівців, протягом зими можливі періоди суттєвого зниження температури.

Як Ель-Ніньйо може вплинути на погоду

Одним із чинників, який враховують метеорологи прогнозуючи погоду, є Ель-Ніньйо. Це кліматичне явище характеризується незвичним нагріванням поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану. Воно впливає на рух повітряних мас.

За оцінкою NOAA, восени та взимку 2026–2027 років Ель-Ніньйо може перейти в дуже сильну фазу. Очікується,що взимку він продовжуватиме впливати на атмосферну циркуляцію.

Однак це не означає автоматичного потепління в Україні, оскільки його наслідки відрізняються залежно від регіону світу.

Чи будуть сильні морози та снігопади

Оприлюднені синоптиками сезонні розрахунки поки не дають змоги визначити, якою буде погода взимку. Зокрема, наразі неможливо достовірно спрогнозувати, чи буде у грудні стійкий сніговий покрив, чи принесе січень сильні морози, а лютий ранню відлигу.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні в листопаді 2026 року та протягом зимових місяців очікують вищу за кліматичну норму середньомісячну температуру повітря. Водночас синоптики застерігають, що тепліша загальна тенденція не виключає періодів відчутного похолодання, морозів та опадів