Сніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопада

У другій декаді листопада погода в Україні все більше набуватиме передзимового характеру, коли морози і сніг чередуватимуться із досить суттєвим підвищенням температури. Причина – у перебудові синоптичних процесів на зимові. Найближчими днями синоптики прогнозують суттєве похолодання майже скрізь в Україні, дощі, інколи з мокрим снігом, та невеликі нічні морози.

Про усі погодні нюанси в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.

Якою буде погода в Україні до кінця тижня і на вихідних

У п’ятницю в Україні очікується доволі тепла погода для цієї пори року. Вночі температура повітря залишатиметься у "плюсовому" діапазоні та становитиме +3… +8 градусів на більшій частині території, а на півдні буде ще тепліше, до +10… +13 градусів. Натомість у денні години синоптики прогнозують +9… +14 градусів, на півдні та у більшості центральних областей аж до +15… +20 градусів. Водночас на заході буде суттєво прохолодніше, вночі та вдень близько +3… +8 градусів.

Щодо опадів цього дня, то у нічні години на заході, півдні та сході очікуються помірні, місцями значні дощі. Вдень на більшій території країни можуть пройти помірні дощі, а на Закарпатті та Прикарпатті сильні опади в вигляді дощу та мокрого снігу. У центрі та на півдні вночі та вранці місцями можуть утворюватися тумани.

Проте, вже наступного дня, в суботу, розпочнеться похолодання. У нічні години температури наблизяться до 0 градусів та перетнуть цю позначку. На заході та півночі вночі буде 0… +5 градусів, натомість на Закарпатті та в Карпатах -2… -7 градусів. На решті території суттєво тепліше, +3… +8 градусів, а на сході та південному сході України +9… +13 градусів. Вночі у більшості областей пройдуть дощі, на заході подекуди з мокрим снігом, натомість вдень синоптики опадів не прогнозують.

У неділю очікується ще більше похолодання. У нічні години температура опуститься до -5 градусів, в Карпатах до -8 градусів, натомість у західних областях буд +1… +3 градуси. Вдень по території України повітря прогріватиметься до +3… +8 градусів. Опадів цього дня не буде.

Якою буде погода в Україні наступного тижня

У понеділок вночі також очікуються морози, температура становитиме 0… -5 градусів. Вдень на більшій частині території України синоптики прогнозують +3… +8 градусів. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини вночі буде +1… +6 градусів, вдень +8… +13 градусів. Опадів, як і попереднього дня, на більшій частині території країни не буде. Лише у західних областях вдень може пройти невеликий дощ.

Згідно із попереднім прогнозом, надалі, з вівторка по п’ятницю, буде періодична зміна дощової погоди та погоди без опадів. В цей період синоптики також передбачають поступове підвищення температури. У нічні години можливі температури у діапазоні +2… +10 градусів, а вдень по території України повітря може прогріватися до +7… +14 градусів.

Детальний прогноз погоди в Україні

Український гідрометцентр оприлюднив погодні мапи для кожного регіону країни на період до 16 листопада. Вони демонструють досить прохолодну погоду з невеликими нічними морозами.

Так, у п’ятницю, 13 листопада, скрізь в Україні пануватиме хмарна погода. У західних областях пройдуть досить потужні дощі, натомість на решті території країни дощі будуть короткочасними. Нічні температури будуть вище нуля градусів в межах від +1… +3 градусів на Прикарпатті до +14… +16 градусів у Криму. Вдень повітря прогріватиметься від +4… +6 градусів на північному заході до +16… +18 градусів на півдні країни.

В суботу, 14 листопада, в Карпатському регіоні на в центрі очікується погода з проясненнями, на решті території, як і попереднього дня, пануватиме хмарність. Водночас температури, – як нічні, так і денні, – суттєво знизяться. Найбільш відчутним це похолодання буде на заході. У нічні години стовпчик термометру показуватиме від -2… 0 градусів на Закарпатті до +14… +16 градусів у Криму. Вдень повітря прогріватиметься від +2… +4 градусів на півночі та заході до +12… +14 градусів на півдні та південному сході України.

Прогноз погоди в Україні на... Джерело: Укргідрометцентр Розгорнути

У неділю, 15 листопада, на всій території України очікується сонячна погода. Водночас вона супроводжуватиметься суттєвим похолоданням. Найнижчі нічні температури на рівні -3… -1 градус будуть зафіксовані на заході, найвищі на рівні +3… +5 градусів на Одещині та Луганщині. У денні години повітря прогріватиметься від +3… +5 градусів на півночі до +6… +8 градусів на півдні.

Прогноз погоди в Україні на... Джерело: Укргідрометцентр Розгорнути

У понеділок, 16 листопада, на захід та частково у центр країни повернеться хмарність, натомість на решті території пануватиме сонце. Невеликі опади цього дня прогнозуються лише у Карпатському регіоні. Вночі стовпчик термометру показуватиме температури від 0… -2 градуси у деяких регіонах до +6… +8 градусів на Одещині. Вдень повітря прогріватиметься від +2… +4 градуси на Сумщині до +9… +11 градусів на Одещині.