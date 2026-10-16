"Смак відпочинку в стилі Michelin": у Львові відбудеться закритий гастрономічний вечір

У п'ятницю, 23 жовтня, у львівському Bank Hotel відбудеться закритий гастрономічний вечір THE TABLE 8. Захід об’єднає авторську кухню, музику, мистецтво гостинності та стиль.

Для гостей готуватимуть страви шефи з досвідом роботи на рівні Michelin, а окремо передбачені барний перформанс, авторські коктейлі і не тільки. Анонс івенту оприлюднила в Instagram організаторка подій nelya_shpilevaya.

Що чекає на гостей заходу

Закритий гастрономічний вечір THE TABLE 8 стане майданчиком для нових знайомств, обміну ідеями та налагодження ділових контактів у невимушеній атмосфері.

Головною окрасою вечора стане авторське меню від шеф-кухарів із досвідом роботи в ресторанах рівня Michelin. Стефано Антоніоллі, Віктор Тимчишин, Юрій Діденко та Ілля Червенко презентують ексклюзивні страви, створені безпосередньо перед гостями.

Окрасою вечора стане авторсь... Джерело: Скриншот Розгорнути

Окрім кулінарних шедеврів, на гостей чекає bar experience та коктейльне шоу з унікальною подачею авторських напоїв від бармена Євгена Соколова.

Коктейльне шоу від Євгена Соколова. Джерело: Скриншот

Програму доповнить Style Talk від коуча Алли Лісогор. Виступ, присвячений темі стилю, індивідуальності та тому, що робить кожну особистість унікальною.

Коуч Алла Лісогор. Джерело: Скриншот

Також очікується музичний супровід, який створюватиме атмосферу затишку та елітного відпочинку впродовж усього вечора.

Простір для бізнесу та інтеграції брендів

Організатори зазначають, що захід THE TABLE 8 – це не лише про високу кухню, а й про якісний нетворкінг. Серед запрошеної аудиторії – власники та керівники бізнесу, підприємці, публічні особистості та відомі інфлюенсери.

Подія також пропонує партнерам формат індивідуальної інтеграції брендів: продукти та сервіси партнерів стануть частиною страви, коктейльного шоу, загальної атмосфери та фото і відеоконтенту.

Основні переваги для партнерів проєкту:

– ексклюзивність: правило "одна категорія – один партнер" гарантує відсутність конкурентів у межах події.

– преміальне середовище: жива взаємодія з релевантною та платоспроможною аудиторією.

– органічна інтеграція: гості не просто бачать продукт чи сервіс, а безпосередньо взаємодіють із ним та запам'ятовують у контексті події.

– якісний PR та контент: підвищення впізнаваності бренду та отримання фото-, відео- та SMM-матеріалів.