Слово, що єднає: як писали Радіодиктант національної єдності у Силах оборони України. Фото
Військовослужбовець ЗСУ пише...
Джерело: Генштаб ЗСУ
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27 жовтня військовослужбовці Збройних сил України, прикордонники, поліцейські та рятувальники долучилися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності – 2026. Текст писали на пунктах управління, бойових позиціях, поблизу лінії фронту, у навчальних аудиторіях і пожежних частинах.
Про участь у мовній акції повідомили представники Сил оборони та ДСНС у своїх Telegram-каналах. Автором цьогорічного тексту "Лист, який не закінчується" став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а в ефірі його читали вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва.
Як писали диктант українські військові
Військовослужбовці ЗСУ писали Радіодиктант у різних умовах служби – на пунктах управління, бойових позиціях, поблизу лінії фронту та в навчальних аудиторіях.
Військовослужбовці ЗСУ долуч...
Джерело: Генштаб ЗСУ
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Радіодиктант національної єд...
Джерело: Генштаб ЗСУ
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Українські воїни долучилися...
Джерело: Генштаб ЗСУ
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У Генштабі наголосили, що сила України полягає не лише у війську, а й у культурі, освіті та науці. Усе це об'єднує українська мова – наш спільний код.
У відомстві також нагадали про багатовікові спроби Російської імперії та Радянського Союзу знищити українське слово. Нині Росія продовжує цю політику на тимчасово окупованих територіях: руйнує школи, спалює книжки та переслідує вчителів.
Військовослужбовці ЗСУ долуч...
Джерело: Генштаб ЗСУ
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Захисники України долучилися...
Джерело: Генштаб ЗСУ
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Військовослужбовці ЗСУ перев...
Джерело: Генштаб ЗСУ
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Прикордонники перевірили знання рідної мови
До Радіодиктанту національної єдності долучилися й українські прикордонники. У ДПСУ зазначили, що акція стала нагодою перевірити знання рідної мови та підтримати традицію, яка об'єднує українців незалежно від їхньої професії та місця перебування.
Українські прикордонники дол...
Джерело: ДПСУ
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Прикордонники долучилися до...
Джерело: ДПСУ
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Прикордонники перевіряють зн...
Джерело: ДПСУ
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Радіодиктант національної єд...
Джерело: ДПСУ
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До написання долучилися поліцейські
Радіодиктант писали й поліцейські з різних регіонів України, зокрема бійці бойових підрозділів Національної поліції, які захищають країну на передовій.
Поліцейські перевірили знанн...
Джерело: Національна поліція України
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Поліцейські з різних регіоні...
Джерело: Національна поліція України
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У Нацполіції наголосили, що любов до рідного слова об'єднує українців, а мова є символом їхньої незламності та національної ідентичності. Радіодиктант проводять щороку не лише для перевірки грамотності, а й для того, щоб об'єднати українців у різних куточках світу.
Поліцейські написали Радіодиктант.
Джерело: Національна поліція України
Українські правоохоронці дол...
Джерело: Національна поліція України
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Як до акції приєдналися рятувальники
Рятувальники долучилися до Радіодиктанту в різних куточках України – від Волині й Буковини до Харківщини та Одеси, а також у Києві, Черкасах, Тернополі й Миколаєві.
Текст Артура Дроня писали у пожежних частинах і підрозділах ДСНС. У службі зазначили, що участь у диктанті стала для рятувальників не лише нагодою перевірити грамотність, а й можливістю долучитися до збереження української мови та національної ідентичності.
У підрозділах ДСНС писали диктант.
Джерело: ДСНС Києва
Рятувальники ДСНС долучилися...
Джерело: ДСНС Одещини
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Працівники ДСНС перевіряють...
Джерело: ДСНС Києва
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Раніше OBOZ.UA розповідав, що до 27-го Радіодиктанту національної єдності долучилися українці з різних куточків світу, зокрема учасники 31-ї української антарктичної експедиції. Після завершення трансляції Артур Пройдаков закликав українців уважно перечитати твір, адже він має багато сенсів, а також зателефонувати або написати рідним і друзям, де б вони не перебували.
Також OBOZ.UA повідомляв, що рекордсменка з написання Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк оцінила цьогорічний текст як середній за складністю. Їй сподобалися і сам твір Артура Дроня, і його прочитання в ефірі. За словами Гоянюк, текст перевершив її очікування.