"Скоро можна буде бігати": важкопоранена Вероніка Лисиця з Києва отримала допомогу з реабілітацією від Фонду Ріната Ахметова

У 19 років киянка Вероніка Лисиця пережила ракетний удар, кілька операцій і місяць нерухомості. Дівчина, яка раніше не уявляла свого життя без спорту, танців і руху, мусила заново вчитися ходити. Нещодавно вона пройшла курс реабілітації, організований Фондом Ріната Ахметова у санаторії на Закарпатті. Дівчина каже, що це стало важливим етапом її відновлення.

"Я хочу передати дуже велику подяку Фонду Ріната Ахметова, що відгукнулися на моє прохання надати реабілітацію в цей чудовий санаторій. Я дуже рада, що є Фонд, який допомагає захисникам, цивільним, всім, хто постраждав унаслідок російських атак", – дякує Вероніка.

Вероніка Лисиця отримала доп... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

В епіцентрі російського удару дівчина опинилася випадково – вона працювала офіціанткою на виставці на Київщині. Коли всі гості зібралися, росія вдарила по цивільному об’єкту трьома ракетами. Тоді загинуло щонайменше 10 осіб, близько сотні людей дістали поранення. Після вибухів дівчина була повністю дезорієнтована, впала на підлогу й у стані шоку навіть не відчувала, що поранена.

"Я не зрозуміла, що в мене щось з ногою. Потім хлопчик з нашої команди підбіг, подивився, що я можу говорити, взяв мене на руки й виніс звідти. Він мене цим врятував. Могло бути ще гірше, якби я сама спробувала б встати", – пояснює вона.

Вероніка Лисиця отримала доп... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

У лікарні з’ясувалося, що Вероніка отримала наскрізне осколкове поранення правого стегна та складний перелом кістки біля суглоба. Дівчина перенесла три операції. Понад місяць вона провела в лікарні, не могла навіть підвестися з ліжка. Її ногу зафіксували спеціальним апаратом, а в кістку встановили металевий штифт, який залишиться на все життя. Попереду було тривале відновлення.

Завдяки підтримці Фонду Вероніка розпочала реабілітацію в санаторії "Боржава". Там вона займалася фізичними вправами, відвідувала басейн і процедури, працювала з психологом. Це допомогло не лише відновлювати рухливість, а й подолати страх повітряних тривог, який з’явився після пережитого.

Вероніка Лисиця отримала доп... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

"Тут чудово, спокійно, відпочиваєш, дихаєш свіжим повітрям. Дуже подобаються соляна кімната, інгаляції, масажі. Тут багато чудових працівників, неймовірна реабілітація, яка надихає, дає поштовх рухатися далі й вірити, що все можливо. Я зрозуміла, що можу все. Головне зараз – навчитися стояти без палички, не кульгати, почекати, поки все зростеться, і вже скоро можна буде бігати та стрибати", – посміхається дівчина.

У межах проєкту "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова підтримує цивільних мешканців України, які постраждали від обстрілів. Від початку роботи проєкту лікування та реабілітацію вже пройшли понад 11 тисяч українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога з реабілітацією, пишіть у месенджер Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).