Скільки священників мають бронь від мобілізації: розкрито дані по одній із областей

Понад 350 священників мають нині бронювання від мобілізації у Хмельницькій області станом на початок листопада. Вони є представниками різних релігійних конфесій.

Дев'ятеро священнослужителів від початку року втратили бронь з різних причин. Про це йдеться у відповіді Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) на інформаційний запит "Суспільне Хмельницький".

Скільки священників мають бронь на Хмельниччині

За даними ДЕСС, станом на початок листопада на Хмельниччині 353 священників забронювали від призову на військову службу під час мобілізації. Серед них є представники релігійних організацій різного напрямку та конфесій.

Крім того, з початку року дев'ятьом священнослужителям скасували бронь з різних причин. Восьмеро втратили її через звільнення з посади або призначення на іншу, один – отримав інвалідність.

За даними ДЕСС, у 2025 році бронь скасували одному священнослужителю – з невказаних причин.

Бронювати від призову на військову службу священників почали з 2025 року.

"Оскільки кількість заброньованих священнослужителів є динамічним показником, ДЕСС не фіксує їх кількість відповідно до часових періодів, тому наявний показник не можна порівняти з тим, який був в аналогічний період минулого року", – зазначено у відповіді Держслужби.

Бронь для священників надають, якщо вони:

здійснюють діяльність у релігійній організації, включеній до Переліку тих, що належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

обіймають посади, включені до Переліку посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

За даними ДЕСС, на Хмельниччині функціонує 668 релігійних організацій, що відповідають відповідають встановленим критеріям критично важливих. Загалом в області працює 2008 релігійних організацій.

У листі написали, що у ДЕСС немає інформації про те, скільки священників мобілізували на військову службу з початку повномасштабного вторгнення.

"Священнослужитель будь-якої релігійної організації, який не має бронювання, може бути мобілізований до військової служби відповідно до норм чинного законодавства України", – йдеться у відповіді на інформаційний запит.

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