"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єднались заради адопції тварин

8 жовтня у кінотеатрі Oscar Smart Plaza відбувся благодійний вечір, присвячений відповідальному ставленню до тварин із притулків, адопції та підтримці тих, хто досі чекає на люблячу родину.

Захід організували бренд "Сімпаріка" на підтримку притулку "Сіріус". Він зібрав партнерів, друзів бренду та блогерів, щоб підтримати підопічних притулку й нагадати, як важливо допомагати тваринам знаходити дім, та відповідально ставитися до їхнього здоровʼя.

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

За даними Київської міської влади, у жовтні 2025 року в притулках Києва та області перебувало понад 7 тисяч тварин. Саме про адопцію, відповідальність майбутніх власників і те, як допомогти тваринам звикнути до нового дому, говорили учасники вечора.

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

"Сіріус" – найбільший притулок для бездомних тварин в Україні. Його команда щодня дбає про понад 3000 собак і котів. Важлива частина цієї роботи – підготовка тварин до життя з людьми та пошук відповідальних й люблячих господарів.

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

"У нашому притулку живуть тисячі собак і котів, кожен із власною історією. Ми щодня піклуємося про них і шукаємо людей, які готові стати для них справжньою родиною. Дякуємо всім, хто цікавиться адопцією, підтримує нашу роботу й допомагає розповідати про тварин, які чекають на дім. Можливо, саме завдяки таким зустрічам хтось знайде свого майбутнього улюбленця", – коментує Олександра Мезинова, засновниця та керівниця притулку "Сіріус".

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

Знайти люблячу родину – важливий крок до кращого життя тварини. Та не менш важливо дбати про її здоров’я та безпеку щодня.

Для бренду "Сімпаріка" така турбота передусім пов’язана із захистом домашніх улюбленців від паразитів. Підтримуючи притулок, бренд також допомагає привертати увагу до тварин, які потребують людської турботи та шансу на нове життя.

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

"Ми віримо, що турбота про тварин починається з відповідальності за їхнє здоров’я та безпеку. Саме тому для нас важливо підтримувати ініціативи, які допомагають безпритульним тваринам отримувати необхідний догляд і знаходити люблячі родини. Такі зустрічі об’єднують людей навколо спільної мети та нагадують, що кожен може зробити свій внесок", – коментує команда бренду "Сімпаріка".

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

"Сіріус" і "Сімпаріка" об’єд... Джерело: пресслужба Розгорнути

Приємним доповненням вечора стали смаколики для гостей, подарунки від бренду та спільний перегляд фільму "Серце звіра" з Бредом Піттом у головній ролі.

Та найважливішим стало те, заради чого всі зібралися, – можливість ще раз нагадати, скільки тварин потребують людської турботи. Кожна адопція, кожен внесок у підтримку притулку та кожна розповідь про його підопічних наближають момент, коли ще одна тварина нарешті опиниться вдома.