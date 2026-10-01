Шість причин: кому можуть автоматично скасувати відстрочку в жовтні

Військовозобов'язані, які мають чинну відстрочку в жовтні, можуть її втратити з певних причин. У постанові Кабінету міністрів №560 названо категорії чоловіків, які можуть втратити звільнення від мобілізації за умови вчинення порушень.

Якщо система не знаходить підтвердження відстрочки, вона її скасовує автоматично. У яких випадках відстрочку можуть скасувати, розповів адвокат Олексій Мендрух.

Які є причини для втрати відстрочки

Одна з категорій чоловіків, яка може втратити відстрочку, – це багатодітні батьки, які не сплачують аліменти й мають борг за три місяці. Це передбачено законодавчим актом про відстрочку: дозволено скасовувати або не продовжувати звільнення від мобілізації, якщо в людини заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму за три місяці.

Адвокат зазначив, що скасування відстрочки відбувається автоматично.

"Система час від часу перевіряє ваше звільнення. Якщо вона не знаходить підтвердження або підстав для надання вам відстрочки, або для продовження, вона просто її скасовує і вона може у вас зникнути. Просто от ви просинаєтесь зранку, оновлюєте Резерв+ і більше її не бачите", – пояснив адвокат Мендрух.

Також ще однією причиною втрати відстрочки є те, що старша дитина досягла 18-річного віку. За таких умов звільнення від призову буде анульоване й зникне з електронного військово-облікового документа.

Ще однією підставою для скасування відстрочки є те, коли чоловіки, які мають інвалідність, але не з'явилися вчасно на повторний огляд. Це не стосується громадян, які мають довічний статус. Право на відстрочку діє доти, доки чинний висновок про інвалідність.

Медики встановлюють такій особі дату нового огляду, після якого рішення можуть подовжити. Якщо людина не прийшла, вона втрачає право на відстрочку.

Ще одна категорія військовозобов'язаних, які можуть втратити відстрочку – це студенти, здобувачі професійної, професійної технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які перейшли з дуальної або денної форми навчання на заочну. Відстрочки також не буде в тих, хто взяв академвідпустку.

Окремою категорією є ті, хто доглядає за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, або батьком чи матері дружини. Відстрочка зникає, коли чоловік виховує дитину з інвалідністю, але їй виповнюється 18 років.

До того ж звільнення від мобілізації скасують, якщо зникне захворювання дитини, за якою доглядав військовозобов'язаний.

"У нас є документ, який підтверджує необхідність догляду. Це висновок лікарської консультативної комісії. Зараз єдина форма №080-4/о. Ви отримали цей документ також на рік. Якщо рік закінчився і людина його не продовжила, чи вона вже не потребує догляду, то і відстрочки, звісно, у вас не буде", – пояснив експерт.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що робити, якщо відстрочка в Резерв+ зникла під час переоформлення: детальне пояснення. Так, під час звичайного переоформлення чинної відстрочки проміжку, протягом якого немає ані старої, ані нової відстрочки, не повинно бути. Попередній запис повинен припинитися одночасно з внесенням відомостей про нову відстрочку.