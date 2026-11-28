ШІ розгадав 200-річну історичну "загадку" за 22 хвилини: як це вдалося

Одна з моделей штучного інтелекту від OpenAI змогла розгадати історичну таємницю. Вона встановила автора альбому малюнків, створеного понад двісті років тому.

На пошук відповіді штучному інтелекту знадобилося 22 хвилини. Про це в інтерв'ю Business Insider розповів канадський історик Марк Гамфріс, який і вирішив залучити ШІ до розгадування таємниці.

Що відомо

Гамфріс упродовж кількох років намагався встановити особу автора анонімного альбому з малюнками, створеного понад два сторіччя тому – у 1808 році. Нині альбом зберігається у Бібліотеці рідкісних книг і рукописів Бейнеке Єльського університету.

Альбом налічує 84 сторінки, на 34 з яких розміщені пейзажі та замальовки, виконані олівцем, чорнилом або аквареллю, з краєвидами Північної Америки. Датовані лише три роботи з усього альбому.

Зачіпок, що могли би вказати на автора, історик мав небагато: лише кілька дат, підписи до малюнків і маршрут, яким свого часу подорожували тисячі людей.

До пошуку історик залучив ШІ-модель GPT-6.2 Astra від OpenAI. Він надав їй оцифровну версію альбому, увімкнув режим Ultra та попросив з’ясувати, кому належали малюнки.

Ключем до розгадки став щоденник колишнього торговця хутром Джозефа Фробішера. У ньому модель знайшла згадку про французького аристократа віконта де Шабо, який вирушив у подорож класичним торговельним шляхом хутряних компаній із Монреаля до форту Вільям на озері Верхньому на початку червня 1808 року і повернувся у зворотньому напрямку у серпні.

Зі ще одного листа Astra дізналася, що аристократ відвідав форт Сент-Джозеф, зображений в альбомі.

Зрештою модель дійшла висновку, що ймовірним автором малюнків був саме Луї-Гі-Шарль-Гійом де Роган-Шабо, про якого Гамфріс, як зізнався він сам, раніше навіть не чув.

За словами Гамфріса, людина могла би провести таке розслідування без залучення ШІ. Але це потребувало би величезних зусиль і купи часу: у документах, опрацьованих Astra, згадувалися сотні людей, кожного з яких довелося б перевірити.

Astra також підказала, як перевірити гіпотезу щодо авторства альбому малюнків.

В одній із докторських дисертацій модель знайшла згадку про особистий щоденник де Шабо, копії якого можна було замовити на мікрофільмі. Коли історик їх побачив, він помітив, що почерк у щоденнику та альбомі виглядає однаково.

Збігалися також дати перебування мандрівника в різних місцях. А в одному із записів Шабо згадував, що намалював форт Сент-Джозеф на озері Гурон, і навіть уточнював, з якого ракурсу – і в альбомі малюнок форту саме з такого ракурсу дійсно був.

Форт Сент-Джозеф. Джерело: forklog.com

Гамфріс наголосив, що історикам рідко щастить натрапити на настільки очевидні докази.

Як розповідав OBOZ.UA, головний переговорник Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що використовує ШІ для "геополітичних проривів".

Зокрема, йдеться про підготовку пропозицій для завершення війни, які потім, за словками Дмитрієва, треба підлаштувати під вимоги РФ.