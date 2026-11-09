Що забороняли їсти солдатам у СРСР і чому так

Перлова каша, тушкованка, найпростіший хліб цеглиною та чай в алюмінієвому кухлі – армійський раціон в СРСР не вирізнявся якосью різноманітністю. Однак причиною була не лише економія.

Харчування військових підпорядковувалося суворим правилам в тому числі з міркувань безпеки. OBOZ.UA розповідає, що не дозволяли їсти солдатам в радянській армії і чому.

Гриби та домашні гостинці

Найбільшу небезпеку в армії становило масове харчове отруєння. Достатньо було одного невдалого обіду – і замість занять із бойової підготовки ціла рота могла опинитися в медсанчастині. Саме тому військовим не дозволяли без перевірки збирати гриби в лісі та додавати їх до спільного казана. Хтось один сплутає отруйний гриб з їстівним і потім доведеться пояснювати начальству, чому весь особовий склад в кращому разі надовго вибув з ладу.

Так само не віталися передачі з домашньою їжею, особливо тією, яка швидко псується. М'ясні пиріжки, молочні продукти та котлети після тривалої дороги могли стати небезпечними для здоров'я. Не варто було й залишати такі гостинці на зберігання в солдатській тумбочці.

Однак чи означало це, що будь-яку домашню їжу забороняли без винятків? Ні. Усе залежало від порядків у конкретній військовій частині та можливостей належно зберігати продукти.

А як щодо яєць та молока?

Ці продукти легко забруднюються бактеріями і можуть стати причиною отруєння. Однак при цьому вони є хорошим джерелом білка. Тому в радянській армії їх не забороняли повністю.

Згідно з нормами продовольчого забезпечення військовослужбовців сухопутних військ Радянської армії за 1990 рік, солдатам належало з’їдати по чотири яйця на тиждень і споживати 100 г молока на добу. Втім, ці цифри визначали обсяги постачання продуктів, а не гарантували, що військові щодня отримуватимуть на сніданок омлет і склянку молока.

Свіжі продукти потребували належних умов зберігання, тому в польових умовах харчування ставало значно простішим. Хліб, крупи, консерви та інші продукти тривалого зберігання було набагато легше перевозити й постачати військовим.

Не все так однозначно було й із ковбасою. До звичайного щоденного раціону багатьох солдатів вона не входила, проте передбачалася окремими нормами забезпечення. Зокрема, її могли видавати в сухих пайках Червоної армії.

Що забороняли без жодних винятків

Набагато суворіше в армії ставилися до алкоголю. Самовільне вживання спиртного під час служби вважалося порушенням дисципліни та могло призвести до серйозного покарання.

А відомі фронтові сто грамів – це окрема сторінка воєнної історії, а не звичайна традиція радянських казарм.

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