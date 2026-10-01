"Що відбувається?" Десять вірусних фотографій, які спантеличили мережу в вересні

У мережі у вересні активно обговорювали десять фотографій, які через незвичний ракурс або вдалий збіг обставин створюють оптичні ілюзії. На перший погляд може здатися, що на знімках зображені зовсім дивні речі, однак кожна з них має просте пояснення.

Добірку таких знімків опублікував BuzzFeed, зібравши фотографії, які користувачі поширювали на Reddit. Автори матеріалу зазначили, що ці кадри змушують людей надовго замислюватися над тим, що саме вони бачать на зображенні.

Людина без половини тіла

На першому фото здається, що людина стоїть без частини тіла. Насправді вона перебуває за поручнями, а зверху на них лежить ручний вентилятор. Він за формою та кольором збігається з футболкою людини, через що й виникає така ілюзія.

Людина без половини тіла Джерело: u/hnbistro/reddit.com

Який шар зверху?

Який шар зверху? Джерело: u/manried/reddit.com

Наступне фото змушує замислитися, який із двох шарів матеріалу розташований зверху. Відповідь можна знайти за тінню: ліва частина трохи піднята і відкидає тінь на саму себе, тому саме вона лежить зверху.

Який шар зверху? Джерело: u/manried/reddit.com

Що сталося з головою собаки?

Що сталося з головою собаки? Джерело: u/Lamandus/reddit.com

На знімку можна побачити голову собаки, яка виглядає вкрай незвично. Насправді тварина повернула голову вбік, а її вухо опустилося. Через ракурс на фото видно внутрішню частину одного з вух.

Що сталося з головою собаки? Джерело: u/Lamandus/reddit.com

Це точно не шматок торта

На четвертому фото може здатися, що перед нами шматок торта або інший десерт. Насправді це ліжко, яке загорілося через несправний дешевий зарядний пристрій.

Це точно не шматок торта Джерело: u/Far-Industry-7745/reddit.com

Хто п'є воду?

Зображення з маленькими істотами біля склянки також може ввести в оману. Насправді це квіти, які звисають зі склянки з водою, а не крихітні створіння, що п'ють із неї.

Хто п'є воду? Джерело: u/doodlebopsy/reddit.com

Скільки хвостів у цього кота?

На наступному фото здається, що кіт має одразу два хвости. Насправді тварина одна, і хвіст у неї лише один. Те, що виглядає як другий хвіст, є частиною задньої лапи кота.

Скільки хвостів у цього кота? Джерело: u/Molly_Matters/reddit.com

Пальці перетворилися на мотузку?

Ще один знімок створює враження, ніби пальці людини якимось чином злилися з мотузкою. Насправді шкіра людини просто дуже добре збігається з її кольором, а самі пальці заховані за мотузкою.

Пальці перетворилися на мотузку? Джерело: u/Ghosttwo/reddit.com

Що відбувається з пащею собаки?

На фото собака нібито має від'єднану нижню щелепу. Однак жодної аномалії немає: язик тварини просто ідеально зливається з рукою людини, яка перебуває поруч.

Що відбувається з пащею собаки? Джерело: u/Suitable_Accident_15/reddit.com

Це справді кіт?

Так, на наступному знімку дійсно зображений кіт. Тварина вигнула тіло так, щоб усі її верхні кінцівки опинилися між жалюзі, через що її форма здається майже неймовірною.

Це справді кіт? Джерело: u/Internal_Temporary_9/reddit.com

Чому людина здається велетнем?

На останньому фото людина виглядає неприродно великою порівняно з оточенням. Насправді вона просто йде по канату на передньому плані і через ефект перспективи здається гігантською.

Чому людина здається велетнем? Джерело: u/u/onephatkatt/reddit.com

Нагадаємо, оптичні ілюзії здатні неабияк заплутати людське сприйняття. В одному з таких тестів на зображенні приховано одразу кілька образів, які можна помітити залежно від того, на які деталі людина звертає увагу першими.

Як писав OBOZ.UA, оптичні ілюзії часто змушують мозок обирати один із кількох можливих образів. В одному з таких тестів на зображенні одночасно приховані обличчя літнього чоловіка та рука, а те, що людина помічає першим, авторка тесту пов'язує з її реакціями та емоціями. Водночас це не наукова діагностика, а радше розважальний тест.